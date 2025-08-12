Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России в Туркмении рассказали об использовании ресурсов Каспия
14:35 12.08.2025
В посольстве России в Туркмении рассказали об использовании ресурсов Каспия
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг – РИА Новости. Россия выступает за сбалансированный подход к использованию ресурсов Каспийского моря, сочетающий экономическое развитие и бережное отношение к окружающей среде, заявил советник-посланник посольства РФ в Туркмении Петр Щукин. "Российская Федерация… выступает за сбалансированный подход к использованию благ Каспия, сочетающий в себе экономическое развитие и бережное отношение к окружающей среде. Полагаем важным углублять сотрудничество по охране биоразнообразия, предотвращению загрязнения, рациональному использованию водных биоресурсов и адаптации к изменению климата", – сказал Щукин в ходе научно-практической конференции "Каспийское море – море дружбы и мира". По его словам, прикаспийским странам необходимо развивать механизмы обмена данными, проводить совместные научные исследования, стремиться к гармонизации экологических норм и повышению осведомленности населения в области защиты окружающей среды. "Надеемся, что к следующему Каспийскому саммиту нам удастся завершить согласование и выйти на подписание ряда ключевых пятисторонних документов, затрагивающих природоохранную сферу", – отметил Щукин. Дипломат подчеркнул, что Каспийское море является поистине уникальным водоемом, отличающимся своим особым географическим положением, богатейшим биоразнообразием и внушительными запасами природных ресурсов. "Он (Каспий – ред.) играет ключевую роль в жизни миллионов людей, проживающих на его побережье, и предоставляет возможности для устойчивого развития всего региона. По этой причине благополучие Каспийского моря имеет стратегическое значение для всех прибрежных государств", – добавил советник-посланник. Щукин отметил, что экосистема Каспия сталкивается с серьезными вызовами из-за глобальных климатических изменений и усиливающегося антропогенного воздействия. "Очевидно, что "здоровье" водоема не может быть обеспечено и поддерживаться усилиями одного из прибрежных государств. Это наша коллективная ответственность, и если мы действительно хотим достичь практических, ощутимых результатов, то прикаспийским странам необходимо действовать согласованно, координируя шаги и опираясь на научные данные. Причем как в рамках национальных стратегий, так и на региональном уровне", – подчеркнул он. Научно-практическая конференция "Каспийское море – море дружбы и мира", прошла во вторник в городе Туркменбаши. Она приурочена к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа. В форуме приняли участие представители посольств прикаспийской пятерки государств, международных организаций (ООН, ЕС, ОБСЕ), а также руководители и специалисты ряда туркменских министерств и ведомств.
