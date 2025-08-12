https://ria.ru/20250812/rezhim-2034763967.html

В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности

пермский край

безопасность

ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Пермском крае из-за инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах, сообщает краевое министерство территориальной безопасности. "В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае 12 августа объявлен режим "Беспилотной опасности". Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике", - говорится в сообщении. Уточняется, что все оперативные службы в регионе оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз.Также днем во вторник жители Перми получают СМС-сообщения от Единой системы ликвидации чрезвычайных ситуаций с призывом укрыться в безопасном месте из-за угрозы БПЛА. Кроме того, жителей предупреждают об ограничениях мобильной связи.

