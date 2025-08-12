https://ria.ru/20250812/razgovor-2034884181.html
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД."Двенадцатого августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем СШАМарко Рубио", - говорится в сообщении МИД РФ.
