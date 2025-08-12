Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
19:43 12.08.2025
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД.&quot;Двенадцатого августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем СШАМарко Рубио&quot;, - говорится в сообщении МИД РФ.
сша, россия, сергей лавров, марко рубио, встреча путина и трампа на аляске, политика
США, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД.
«

"Двенадцатого августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем СШАМарко Рубио", - говорится в сообщении МИД РФ.

СШАРоссияСергей ЛавровМарко РубиоВстреча Путина и Трампа на АляскеПолитика
 
 
