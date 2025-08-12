https://ria.ru/20250812/razgovor-2034884181.html

Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Лавров провел телефонный разговор с Рубио - РИА Новости, 12.08.2025

Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T19:43:00+03:00

2025-08-12T19:43:00+03:00

2025-08-12T19:50:00+03:00

сша

россия

сергей лавров

марко рубио

встреча путина и трампа на аляске

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском МИД."Двенадцатого августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем СШАМарко Рубио", - говорится в сообщении МИД РФ.

https://ria.ru/20250812/tramp-2034714632.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, сергей лавров, марко рубио, встреча путина и трампа на аляске, политика