Ученые назвали привычку, вызывающую один из самых смертоносных видов рака - РИА Новости, 12.08.2025
22:05 12.08.2025
Ученые назвали привычку, вызывающую один из самых смертоносных видов рака
Употребление алкоголя может увеличить риск развития рака поджелудочной железы, сообщила газета Daily Mail.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Употребление алкоголя может увеличить риск развития рака поджелудочной железы, сообщила газета Daily Mail."Регулярное употребление алкоголя может значительно увеличить риск развития одного из самых смертоносных видов рака в мире", — говорится в публикации.Исследование, проведенное учеными из Майами, показало, что чрезмерное употребление алкоголя повреждает клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку пищеварительных ферментов. Это вызывает воспаление, которое может привести к развитию предраковых заболеваний.Отмечается, что такие опухоли могут перерасти в рак поджелудочной железы, который характеризуется одними из самых низких показателей выживаемости среди всех видов онкозаболеваний.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Употребление алкоголя может увеличить риск развития рака поджелудочной железы, сообщила газета Daily Mail.
"Регулярное употребление алкоголя может значительно увеличить риск развития одного из самых смертоносных видов рака в мире", — говорится в публикации.
Исследование, проведенное учеными из Майами, показало, что чрезмерное употребление алкоголя повреждает клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку пищеварительных ферментов. Это вызывает воспаление, которое может привести к развитию предраковых заболеваний.
Отмечается, что такие опухоли могут перерасти в рак поджелудочной железы, который характеризуется одними из самых низких показателей выживаемости среди всех видов онкозаболеваний.
