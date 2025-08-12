https://ria.ru/20250812/rak-2034898206.html
Ученые назвали привычку, вызывающую один из самых смертоносных видов рака
Ученые назвали привычку, вызывающую один из самых смертоносных видов рака
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Употребление алкоголя может увеличить риск развития рака поджелудочной железы, сообщила газета Daily Mail."Регулярное употребление алкоголя может значительно увеличить риск развития одного из самых смертоносных видов рака в мире", — говорится в публикации.Исследование, проведенное учеными из Майами, показало, что чрезмерное употребление алкоголя повреждает клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку пищеварительных ферментов. Это вызывает воспаление, которое может привести к развитию предраковых заболеваний.Отмечается, что такие опухоли могут перерасти в рак поджелудочной железы, который характеризуется одними из самых низких показателей выживаемости среди всех видов онкозаболеваний.
