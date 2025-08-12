https://ria.ru/20250812/putin-2034898902.html
Путин направил приветствие участникам молодежного форума "Шум"
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам молодежного форума "Шум", который открылся под Калининградом.
КАЛИНИНГРАД, 12 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам молодежного форума "Шум", который открылся под Калининградом. "Отрадно, что ваш проект развивается и вновь объединяет в Калининградской области талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновлённых яркими творческими идеями начинающих журналистов, создателей захватывающего просветительского контента, пресс-секретарей, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии, студентов профильных вузов", - говорится в приветствии. Путин отметил, что в ходе дискуссий, встреч с известными журналистами, экспертами участники форума смогут обсудить широкий круг профессиональных проблем, получить поддержку единомышленников и более опытных коллег для реализации своих проектов. "Подчеркну, именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, её истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире. И конечно, ваша профессиональная деятельность призвана служить консолидации нашего многонационального народа, воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, взаимной поддержки и товарищества, сопричастности к судьбе Отечества", - добавил президент. Всероссийский молодёжный образовательный форум "ШУМ" платформы Росмолодёжь.Форумы открылся под Калининградом, четыре образовательных заезда объединят 1200 молодых медиаспециалистов и журналистов из России и зарубежных стран, сообщают на своем сайте организаторы форума. "ШУМ - это возможность познакомиться с лидерами медиа-индустрии и журналистики, развить навыки создания контента, поработать с опытными коллегами и получить заряд мотивации для новых медиапроектов. Центральная тема - медиа и журналистика, программы заездов нацелены на выявление и профессиональное сопровождение молодых специалистов медиасферы: журналистов, специалистов по связям с общественностью, создателей контента, блогеров", - говорится в сообщении на сайте Росмолодежи. Во вторник открылся ШУМ.Медиацентр. Для активистов студенческих и молодёжных медиацентров, а также молодых специалистов, для которых создание контента является призванием. Программа посвящена работе действующих медиакоманд из сферы молодёжной политики и образования. Двадцать второго августа откроется смена ШУМ.Эксперименты в медиа. Она для медийщиков от 14 до 17 лет. Ребята будут активно развивать свои компетенции и создавать первоклассный контент. Программа пройдёт при поддержке Движения Первых. Первого сентября откроется ШУМ.Профессии -для действующих пресс-секретарей, создателей контента, журналистов, блогеров и руководителей медиаслужб. Заезд посвящён развитию ключевых профессий в сфере медиа и журналистики. ШУМ.Сообщество откроется 9 сентября - для партнёров, экспертов и участников программ центра "ШУМ". Заезд станет отправной точкой для создания новых проектов, которые объединят представителей сферы медиа и журналистики в ближайшие годы. Также участниками форума станут иностранные специалисты сферы медиа и журналистики. В ходе программы они смогут познакомиться со спецификой индустрии в России и поделиться своим опытом. Впервые иностранцы приняли участие в программах центра в 2024 году: более 100 человек из 86 стран присоединились к международному диалогу в рамках программы "ШУМ.Журналистика индустрии 5.0". Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума "ШУМ" выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Калининградской области.
