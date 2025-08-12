Рейтинг@Mail.ru
Саммит Путина и Трампа будет двусторонним, заявил Белый дом - РИА Новости, 12.08.2025
20:39 12.08.2025
Саммит Путина и Трампа будет двусторонним, заявил Белый дом
Предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет двусторонним, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 12.08.2025
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет двусторонним, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Будет присутствовать только одна сторона этой войны", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет двусторонним, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Будет присутствовать только одна сторона этой войны", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
