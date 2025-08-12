https://ria.ru/20250812/putin-2034890616.html

Саммит Путина и Трампа будет двусторонним, заявил Белый дом

Саммит Путина и Трампа будет двусторонним, заявил Белый дом

Саммит Путина и Трампа будет двусторонним, заявил Белый дом

Предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет двусторонним, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 12.08.2025

ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет двусторонним, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Будет присутствовать только одна сторона этой войны", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.

