Саммит Путина и Трампа будет двусторонним, заявил Белый дом
Саммит Путина и Трампа будет двусторонним, заявил Белый дом - РИА Новости, 12.08.2025
Саммит Путина и Трампа будет двусторонним, заявил Белый дом
Предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет двусторонним, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 12.08.2025
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет двусторонним, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Будет присутствовать только одна сторона этой войны", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
Белый дом заявил, что саммит РФ и США будет двусторонним, без третьей стороны