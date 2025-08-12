Рейтинг@Mail.ru
Путин высоко оценил помощь КНДР в освобождении Курской области - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 12.08.2025 (обновлено: 20:17 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/putin-2034888219.html
Путин высоко оценил помощь КНДР в освобождении Курской области
Путин высоко оценил помощь КНДР в освобождении Курской области - РИА Новости, 12.08.2025
Путин высоко оценил помощь КНДР в освобождении Курской области
Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером КНДР Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T20:16:00+03:00
2025-08-12T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кндр (северная корея)
курская область
россия
владимир путин
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013806213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a5dfe544aa5a5206252c64813d19776.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером КНДР Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин поздравил лидера КНДР с приближающимся национальным праздником - отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства. Глава КНДР подчеркнул, что в республике считают этот праздник общим и помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками.
https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html
кндр (северная корея)
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013806213_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a2632ee9dd9bb65b2f2a87240b5d94ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), курская область, россия, владимир путин, ким чен ын
Специальная военная операция на Украине, В мире, КНДР (Северная Корея), Курская область, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Путин высоко оценил помощь КНДР в освобождении Курской области

Путин в разговоре с Ким Чен Ыном высоко оценил поддержку КНДР в Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером КНДР Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин поздравил лидера КНДР с приближающимся национальным праздником - отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства. Глава КНДР подчеркнул, что в республике считают этот праздник общим и помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками.
Сотрудница РЖД готовится к открытию Дома Дружбы России и КНДР на границе с КНДР в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Межгосударственные отношения России и КНДР
18 июня 2024, 03:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКНДР (Северная Корея)Курская областьРоссияВладимир ПутинКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала