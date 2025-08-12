https://ria.ru/20250812/putin-2034888219.html
Путин высоко оценил помощь КНДР в освобождении Курской области
2025-08-12T20:16:00+03:00
2025-08-12T20:16:00+03:00
2025-08-12T20:17:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером КНДР Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин поздравил лидера КНДР с приближающимся национальным праздником - отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства. Глава КНДР подчеркнул, что в республике считают этот праздник общим и помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками.
