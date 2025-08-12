https://ria.ru/20250812/putin-2034888219.html

Путин высоко оценил помощь КНДР в освобождении Курской области

2025-08-12T20:16:00+03:00

2025-08-12T20:16:00+03:00

2025-08-12T20:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

кндр (северная корея)

курская область

россия

владимир путин

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013806213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a5dfe544aa5a5206252c64813d19776.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером КНДР Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин поздравил лидера КНДР с приближающимся национальным праздником - отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства. Глава КНДР подчеркнул, что в республике считают этот праздник общим и помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками.

кндр (северная корея)

курская область

россия

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

в мире, кндр (северная корея), курская область, россия, владимир путин, ким чен ын