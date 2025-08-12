https://ria.ru/20250812/putin-2034887363.html
Путин и Ким Чен Ын подтвердили приверженность развитию сотрудничества
Путин и Ким Чен Ын подтвердили приверженность развитию сотрудничества - РИА Новости, 12.08.2025
Путин и Ким Чен Ын подтвердили приверженность развитию сотрудничества
Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T20:13:00+03:00
2025-08-12T20:13:00+03:00
2025-08-12T20:13:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953937559_0:0:2451:1379_1920x0_80_0_0_c8bc21417e78358e5321a2e95951aeb8.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 года в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250729/peskov-2032108795.html
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953937559_120:0:2413:1720_1920x0_80_0_0_2c1f241f6e932ce3874c3971b6b78173.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кндр (северная корея), пхеньян, владимир путин, ким чен ын
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Путин и Ким Чен Ын подтвердили приверженность развитию сотрудничества
Путин и Ким Чен Ын подтвердили приверженность развитию отношений добрососедства