https://ria.ru/20250812/putin-2034887363.html

Путин и Ким Чен Ын подтвердили приверженность развитию сотрудничества

Путин и Ким Чен Ын подтвердили приверженность развитию сотрудничества - РИА Новости, 12.08.2025

Путин и Ким Чен Ын подтвердили приверженность развитию сотрудничества

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T20:13:00+03:00

2025-08-12T20:13:00+03:00

2025-08-12T20:13:00+03:00

в мире

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953937559_0:0:2451:1379_1920x0_80_0_0_c8bc21417e78358e5321a2e95951aeb8.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 года в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250729/peskov-2032108795.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, кндр (северная корея), пхеньян, владимир путин, ким чен ын