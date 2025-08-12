https://ria.ru/20250812/putin-2034886880.html

Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом

2025-08-12T20:07:00+03:00

в мире

россия

сша

кндр (северная корея)

ким чен ын

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном поделился информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с Президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

россия

сша

кндр (северная корея)

в мире, россия, сша, кндр (северная корея), ким чен ын, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске