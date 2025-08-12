Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом - РИА Новости, 12.08.2025
20:07 12.08.2025
Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном поделился информацией в контексте предстоящих РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном поделился информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с Президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном поделился информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с Президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
