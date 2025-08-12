https://ria.ru/20250812/putin-2034886880.html
Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом
Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом - РИА Новости, 12.08.2025
Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном поделился информацией в контексте предстоящих
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном поделился информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с Президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом
