https://ria.ru/20250812/putin-2034886545.html

Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших контактах

Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших контактах - РИА Новости, 12.08.2025

Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших контактах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном договорились о дальнейших личных контактах,... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T20:04:00+03:00

2025-08-12T20:04:00+03:00

2025-08-12T20:04:00+03:00

в мире

россия

кндр (северная корея)

владимир путин

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896031789_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_9c53a9966fafc5c9f3aa774f7b2018ef.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном договорились о дальнейших личных контактах, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250729/peskov-2032108795.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын