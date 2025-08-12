https://ria.ru/20250812/putin-2034886545.html
Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших контактах
Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших контактах - РИА Новости, 12.08.2025
Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших контактах
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном договорились о дальнейших личных контактах
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном договорились о дальнейших личных контактах, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах", - говорится в сообщении.
