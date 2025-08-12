Рейтинг@Mail.ru
Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших контактах
20:04 12.08.2025
Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших контактах
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном договорились о дальнейших личных контактах
в мире
россия
кндр (северная корея)
владимир путин
ким чен ын
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном договорились о дальнейших личных контактах, сообщает пресс-служба Кремля. &quot;Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах&quot;, - говорится в сообщении.
россия
кндр (северная корея)
в мире, россия, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Ким Чен Ын
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном договорились о дальнейших личных контактах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Песков рассказал об отношениях с КНДР, Китаем и Ираном
29 июля, 12:52
 
