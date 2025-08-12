https://ria.ru/20250812/putin-2034885646.html

Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном

Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 12.08.2025

Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном

Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поделился с ним информацией о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 12.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поделился с ним информацией о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России тепло поздравил корейского лидера с приближающимся национальным праздником — отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства. Ким Чен Ын подчеркнул, что в КНДР считают этот праздник общим, помнят о роли Красной армии в борьбе с захватчиками", — говорится в заявлении.Лидеры подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Российский президент высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима. По его словам, корейские военнослужащие проявили мужество, героизм и самоотверженность.Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

