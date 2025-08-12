Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поделился с ним информацией о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России тепло поздравил корейского лидера с приближающимся национальным праздником — отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства. Ким Чен Ын подчеркнул, что в КНДР считают этот праздник общим, помнят о роли Красной армии в борьбе с захватчиками", — говорится в заявлении.
Лидеры подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Российский президент высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима. По его словам, корейские военнослужащие проявили мужество, героизм и самоотверженность.
Об освобождении Курской области Путину доложил 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.
Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах.
Саммит России и США
Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
