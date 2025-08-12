https://ria.ru/20250812/putin-2034863014.html
Путин предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году
Путин предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году - РИА Новости, 12.08.2025
Путин предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:49:00+03:00
2025-08-12T17:49:00+03:00
2025-08-12T18:02:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034856679_0:35:3125:1793_1920x0_80_0_0_ff927ad6ddd39c311387ad959df92d33.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году. "Особо поговорим о том, как исполняется федеральный бюджет в этом году", - сказал Путин. Он отметил, что в текущий год перед правительством и Банком России стояла совместная задача по возвращению российской экономики на траекторию сбалансированного роста, это предполагает снижение инфляции при одновременном сохранении безработицы на стабильно низком уровне.
https://ria.ru/20250812/putin-2034848332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034856679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42e4e41763a12345cbd1b91e2337aa6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году
Путин предложил обсудить, как исполняется федеральный бюджет в этом году