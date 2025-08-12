Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 12.08.2025 (обновлено: 18:02 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/putin-2034863014.html
Путин предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году
Путин предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году - РИА Новости, 12.08.2025
Путин предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:49:00+03:00
2025-08-12T18:02:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034856679_0:35:3125:1793_1920x0_80_0_0_ff927ad6ddd39c311387ad959df92d33.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году. "Особо поговорим о том, как исполняется федеральный бюджет в этом году", - сказал Путин. Он отметил, что в текущий год перед правительством и Банком России стояла совместная задача по возвращению российской экономики на траекторию сбалансированного роста, это предполагает снижение инфляции при одновременном сохранении безработицы на стабильно низком уровне.
https://ria.ru/20250812/putin-2034848332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034856679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42e4e41763a12345cbd1b91e2337aa6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году

Путин предложил обсудить, как исполняется федеральный бюджет в этом году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве. 12 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве. 12 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве. 12 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году.
«
"Особо поговорим о том, как исполняется федеральный бюджет в этом году", - сказал Путин.
Он отметил, что в текущий год перед правительством и Банком России стояла совместная задача по возвращению российской экономики на траекторию сбалансированного роста, это предполагает снижение инфляции при одновременном сохранении безработицы на стабильно низком уровне.
Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Путин обсудил с правительством новый бюджет и ситуацию на рынке труда
17:13
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала