Путин предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году

Путин предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году

2025-08-12T17:49:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить исполнение федерального бюджета в 2025 году. "Особо поговорим о том, как исполняется федеральный бюджет в этом году", - сказал Путин. Он отметил, что в текущий год перед правительством и Банком России стояла совместная задача по возвращению российской экономики на траекторию сбалансированного роста, это предполагает снижение инфляции при одновременном сохранении безработицы на стабильно низком уровне.

экономика, россия, владимир путин