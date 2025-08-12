https://ria.ru/20250812/putin-2034860884.html
Путин рассказал о ситуации с чрезмерным охлаждением экономики
2025-08-12T17:41:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Многие эксперты говорят о существовании в РФ рисков чрезмерного охлаждения экономики, но Центробанк в этом вопросе ситуацию контролирует, заявил президент России Владимир Путин. "Многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Мы также с вами об этом говорили, в том числе в ходе рабочих предыдущих совещаний. С председателем (Центрального - ред.) банка говорим об этом постоянно. Банк ситуацию контролирует. Работает в том числе с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. И больших рисков, как я понимаю, банк сегодня не видит", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
