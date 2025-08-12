https://ria.ru/20250812/putin-2034860884.html

Путин рассказал о ситуации с чрезмерным охлаждением экономики

Путин рассказал о ситуации с чрезмерным охлаждением экономики - РИА Новости, 12.08.2025

Путин рассказал о ситуации с чрезмерным охлаждением экономики

Многие эксперты говорят о существовании в РФ рисков чрезмерного охлаждения экономики, но Центробанк в этом вопросе ситуацию контролирует, заявил президент... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T17:41:00+03:00

2025-08-12T17:41:00+03:00

2025-08-12T17:41:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034850582_129:318:3039:1955_1920x0_80_0_0_23121f6e1a00c260a87821bc4a77aadf.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Многие эксперты говорят о существовании в РФ рисков чрезмерного охлаждения экономики, но Центробанк в этом вопросе ситуацию контролирует, заявил президент России Владимир Путин. "Многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Мы также с вами об этом говорили, в том числе в ходе рабочих предыдущих совещаний. С председателем (Центрального - ред.) банка говорим об этом постоянно. Банк ситуацию контролирует. Работает в том числе с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. И больших рисков, как я понимаю, банк сегодня не видит", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20250812/putin-2034851017.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин