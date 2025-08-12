https://ria.ru/20250812/putin-2034851017.html
Путин попросил власти быть в постоянном контакте с бизнесом
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил власти быть в постоянном контакте с предпринимательским сообществом, помогать в решении возникающих проблем.Во вторник глава государства провел совещание по экономическим вопросам."Я прошу коллег из профильных министерств, ведомств, из регионов быть в постоянном контакте с деловыми сообществами, с предпринимательским сообществом в целом. Помогать в решении возникающих проблем, отвечать на запросы предприятий, компаний, их трудовых коллективов", - сказал Путин в ходе совещания.
