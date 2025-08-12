Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:17 12.08.2025 (обновлено: 17:43 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/putin-2034850604.html
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 12.08.2025
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Безработица в России остается на рекордно низких уровнях, но наблюдается некоторый рост скрытой безработицы - численности работников, находящихся в простое,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:17:00+03:00
2025-08-12T17:43:00+03:00
россия
владимир путин
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_563:853:2687:2048_1920x0_80_0_0_8bb080eb2f10e98c8918681144cbaf70.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Безработица в России остается на рекордно низких уровнях, но наблюдается некоторый рост скрытой безработицы - численности работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, заявил президент РФ Владимир Путин."Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.Он уточнил, что в начале года их численность составляла порядка 98 тысяч человек, а на 8 августа - 199 тысяч человек."Также несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы - если в начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, то на конец июня это было уже 291 тысяча, а в начале августа 300 тысяч. Но все-таки она у нас остается пока на рекордно низких уровнях", - отметил президент.Согласно последним данным, опубликованным Росстатом, безработица в России в июне сохранилась на историческом минимуме в 2,2%.
https://ria.ru/20250812/putin-2034848930.html
https://ria.ru/20250812/byudzhet-2034849170.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_745:816:2387:2048_1920x0_80_0_0_2c035b32f0bafc8dec51d4618ff5fb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин, Хорошие новости
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Путин заявил, что в России наблюдают небольшой рост скрытой безработицы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Безработица в России остается на рекордно низких уровнях, но наблюдается некоторый рост скрытой безработицы - численности работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Путин заявил о снижении дефицита кадров на рынке труда
17:15
Он уточнил, что в начале года их численность составляла порядка 98 тысяч человек, а на 8 августа - 199 тысяч человек.
"Также несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы - если в начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, то на конец июня это было уже 291 тысяча, а в начале августа 300 тысяч. Но все-таки она у нас остается пока на рекордно низких уровнях", - отметил президент.
Согласно последним данным, опубликованным Росстатом, безработица в России в июне сохранилась на историческом минимуме в 2,2%.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве. 12 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Путин рассказал, что нужно учесть правительству при подготовке бюджета
17:15
 
Хорошие новостиРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала