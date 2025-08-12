https://ria.ru/20250812/putin-2034850604.html

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 12.08.2025

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Безработица в России остается на рекордно низких уровнях, но наблюдается некоторый рост скрытой безработицы - численности работников, находящихся в простое,... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Безработица в России остается на рекордно низких уровнях, но наблюдается некоторый рост скрытой безработицы - численности работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, заявил президент РФ Владимир Путин."Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.Он уточнил, что в начале года их численность составляла порядка 98 тысяч человек, а на 8 августа - 199 тысяч человек."Также несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы - если в начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, то на конец июня это было уже 291 тысяча, а в начале августа 300 тысяч. Но все-таки она у нас остается пока на рекордно низких уровнях", - отметил президент.Согласно последним данным, опубликованным Росстатом, безработица в России в июне сохранилась на историческом минимуме в 2,2%.

