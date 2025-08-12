https://ria.ru/20250812/putin-2034850426.html

Путин заявил о снижении инфляции в России

Путин заявил о снижении инфляции в России - РИА Новости, 12.08.2025

Путин заявил о снижении инфляции в России

Инфляция в России снижается, по итогам текущего года она может составить 6-7%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Инфляция в России снижается, по итогам текущего года она может составить 6-7%, заявил президент РФ Владимир Путин."В этой связи важное достижение, которое заключается в снижении инфляции… По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

