Путин заявил о снижении инфляции в России - РИА Новости, 12.08.2025
17:17 12.08.2025 (обновлено: 18:24 12.08.2025)
Путин заявил о снижении инфляции в России
Путин заявил о снижении инфляции в России
экономика
россия
владимир путин
хорошие новости
инфляция
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Инфляция в России снижается, по итогам текущего года она может составить 6-7%, заявил президент РФ Владимир Путин."В этой связи важное достижение, которое заключается в снижении инфляции… По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
"В этой связи важное достижение, которое заключается в снижении инфляции… По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
9 августа, 14:47
 
