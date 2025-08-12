https://ria.ru/20250812/putin-2034849075.html
Путин прокомментировал уровень годовой инфляции в России
Путин прокомментировал уровень годовой инфляции в России
Годовая инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня уже 9,4%, а по итогу июля это было уже 8,8%", - сказал глава государства.
