Путин прокомментировал уровень годовой инфляции в России

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня уже 9,4%, а по итогу июля это было уже 8,8%", - сказал глава государства.

экономика, россия, владимир путин