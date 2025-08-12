Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о снижении дефицита кадров на рынке труда
17:15 12.08.2025
Путин заявил о снижении дефицита кадров на рынке труда
На рынке труда РФ наблюдаются признаки снижения дефицита кадров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На рынке труда РФ наблюдаются признаки снижения дефицита кадров, заявил президент России Владимир Путин."На рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. По опросам, которые проводит тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным показательным сигналом", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На рынке труда РФ наблюдаются признаки снижения дефицита кадров, заявил президент России Владимир Путин.
"На рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. По опросам, которые проводит тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным показательным сигналом", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
17:17
17:17
 
