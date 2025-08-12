https://ria.ru/20250812/putin-2034848930.html
Путин заявил о снижении дефицита кадров на рынке труда
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На рынке труда РФ наблюдаются признаки снижения дефицита кадров, заявил президент России Владимир Путин."На рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. По опросам, которые проводит тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным показательным сигналом", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
