Рейтинг@Mail.ru
Правительство приступило к подготовке бюджета на предстоящую трехлетку - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 12.08.2025 (обновлено: 17:25 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/putin-2034848511.html
Правительство приступило к подготовке бюджета на предстоящую трехлетку
Правительство приступило к подготовке бюджета на предстоящую трехлетку - РИА Новости, 12.08.2025
Правительство приступило к подготовке бюджета на предстоящую трехлетку
Правительство РФ приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:14:00+03:00
2025-08-12T17:25:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
бюджет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил президент России Владимир Путин."Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 год. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250812/putin-2034850426.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, экономика, бюджет
Владимир Путин, Россия, Экономика, Бюджет
Правительство приступило к подготовке бюджета на предстоящую трехлетку

Путин сообщил, что правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 гг

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 год. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин о снижении инфляции в России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Путин заявил о снижении инфляции в России
17:17
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаБюджет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала