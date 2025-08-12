https://ria.ru/20250812/putin-2034848511.html
Правительство приступило к подготовке бюджета на предстоящую трехлетку
Правительство приступило к подготовке бюджета на предстоящую трехлетку - РИА Новости, 12.08.2025
Правительство приступило к подготовке бюджета на предстоящую трехлетку
Правительство РФ приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил президент России Владимир Путин."Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 год. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
россия
