Путин обсудил с правительством новый бюджет и ситуацию на рынке труда
17:13 12.08.2025 (обновлено: 18:17 12.08.2025)
Путин обсудил с правительством новый бюджет и ситуацию на рынке труда
Путин обсудил с правительством новый бюджет и ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 12.08.2025
Путин обсудил с правительством новый бюджет и ситуацию на рынке труда
Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросом, на котором обсудил новый бюджет, инфляцию и безработицу. Ключевые тезисы: РИА Новости, 12.08.2025
экономика
владимир путин
россия
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросом, на котором обсудил новый бюджет, инфляцию и безработицу. Ключевые тезисы:&quot;Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства&quot;.&quot;Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3 процента в годовом выражении, то в конце июня — уже 9,4&quot;.&quot;По опросам, которые проводит тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным показательным сигналом&quot;.&quot;Работает в том числе с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. И больших рисков, как я понимаю, банк сегодня не видит&quot;.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина.Предыдущая встреча на эту тему состоялась в июне — во время рабочей поездки президента в Северо-Западный федеральный округ. Она прошла в очном формате на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.
россия
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам
Путин обсудил с правительством новый бюджет и ситуацию на рынке труда

Правительство начало подготовку бюджета на 2026-2028 годы, сообщил Путин

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросом, на котором обсудил новый бюджет, инфляцию и безработицу. Ключевые тезисы:
  • правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы;
  • его подготовка — это большая и трудоемкая работа, правительству нужно согласовать все позиции с парламентом;
  • при этом необходимо учитывать обстановку на глобальных рынках;
  • ситуация с федеральным бюджетом устойчива;
«

"Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства".

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в субъектах РФ в преддверии Дня строителя
Владимир Путин
президент России
  • годовая инфляция по итогам июля составила 8,8 процента;
  • она снижается, по итогам года может составить шесть-семь процентов;
«

"Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3 процента в годовом выражении, то в конце июня — уже 9,4".

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в субъектах РФ в преддверии Дня строителя
Владимир Путин
президент России
  • на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров;
  • безработица остается на рекордно низких уровнях, но наблюдается некоторый рост скрытой безработицы;
«

"По опросам, которые проводит тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным показательным сигналом".

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в субъектах РФ в преддверии Дня строителя
Владимир Путин
президент России
  • власти должны быть в постоянном контакте с предпринимательским сообществом, помогать в решении возникающих проблем;
  • многие эксперты говорят о существовании рисков чрезмерного охлаждения экономики, но Центробанк в этом вопросе ситуацию контролирует.
«

"Работает в том числе с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. И больших рисков, как я понимаю, банк сегодня не видит".

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в субъектах РФ в преддверии Дня строителя
Владимир Путин
президент России
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Предыдущая встреча на эту тему состоялась в июне — во время рабочей поездки президента в Северо-Западный федеральный округ. Она прошла в очном формате на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
