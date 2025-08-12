https://ria.ru/20250812/putin-2034848332.html

Путин обсудил с правительством новый бюджет и ситуацию на рынке труда

Путин обсудил с правительством новый бюджет и ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 12.08.2025

Путин обсудил с правительством новый бюджет и ситуацию на рынке труда

Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросом, на котором обсудил новый бюджет, инфляцию и безработицу.

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросом, на котором обсудил новый бюджет, инфляцию и безработицу. Ключевые тезисы:"Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства"."Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3 процента в годовом выражении, то в конце июня — уже 9,4"."По опросам, которые проводит тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным показательным сигналом"."Работает в том числе с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. И больших рисков, как я понимаю, банк сегодня не видит".В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина.Предыдущая встреча на эту тему состоялась в июне — во время рабочей поездки президента в Северо-Западный федеральный округ. Она прошла в очном формате на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.

россия

Путин проводит совещание по экономическим вопросам Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам 2025-08-12T17:13 true PT1M20S

