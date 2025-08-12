Путин обсудил с правительством новый бюджет и ситуацию на рынке труда
Правительство начало подготовку бюджета на 2026-2028 годы, сообщил Путин
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросом, на котором обсудил новый бюджет, инфляцию и безработицу. Ключевые тезисы:
- правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы;
- его подготовка — это большая и трудоемкая работа, правительству нужно согласовать все позиции с парламентом;
- при этом необходимо учитывать обстановку на глобальных рынках;
- ситуация с федеральным бюджетом устойчива;
"Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства".
- годовая инфляция по итогам июля составила 8,8 процента;
- она снижается, по итогам года может составить шесть-семь процентов;
"Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3 процента в годовом выражении, то в конце июня — уже 9,4".
- на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров;
- безработица остается на рекордно низких уровнях, но наблюдается некоторый рост скрытой безработицы;
"По опросам, которые проводит тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным показательным сигналом".
- власти должны быть в постоянном контакте с предпринимательским сообществом, помогать в решении возникающих проблем;
- многие эксперты говорят о существовании рисков чрезмерного охлаждения экономики, но Центробанк в этом вопросе ситуацию контролирует.
"Работает в том числе с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. И больших рисков, как я понимаю, банк сегодня не видит".
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Предыдущая встреча на эту тему состоялась в июне — во время рабочей поездки президента в Северо-Западный федеральный округ. Она прошла в очном формате на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.