Путин рассказал о подготовке бюджета

2025-08-12T17:13:00+03:00

2025-08-12T17:13:00+03:00

2025-08-12T18:04:00+03:00

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подготовка бюджета - большая и трудоемкая работа, правительству нужно согласовать все позиции с парламентом, заявил президент России Владимир Путин."Подготовка бюджета - это, как всегда, очень большая, системная, комплексная, и я бы сказал, трудоемкая работа. Она и профессионально чисто экономическая, финансовая, но она является, безусловно, и политической, потому что нужно согласовать все позиции с парламентом, с ведущими фракциями", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

