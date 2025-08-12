Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о подготовке бюджета - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 12.08.2025 (обновлено: 18:04 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/putin-2034848227.html
Путин рассказал о подготовке бюджета
Путин рассказал о подготовке бюджета - РИА Новости, 12.08.2025
Путин рассказал о подготовке бюджета
Подготовка бюджета - большая и трудоемкая работа, правительству нужно согласовать все позиции с парламентом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:13:00+03:00
2025-08-12T18:04:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034856679_0:35:3125:1793_1920x0_80_0_0_ff927ad6ddd39c311387ad959df92d33.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подготовка бюджета - большая и трудоемкая работа, правительству нужно согласовать все позиции с парламентом, заявил президент России Владимир Путин."Подготовка бюджета - это, как всегда, очень большая, системная, комплексная, и я бы сказал, трудоемкая работа. Она и профессионально чисто экономическая, финансовая, но она является, безусловно, и политической, потому что нужно согласовать все позиции с парламентом, с ведущими фракциями", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250812/putin-2034848511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034856679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42e4e41763a12345cbd1b91e2337aa6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о подготовке бюджета

Путин назвал подготовку бюджета большой и трудоемкой работой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве. 12 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве. 12 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве. 12 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подготовка бюджета - большая и трудоемкая работа, правительству нужно согласовать все позиции с парламентом, заявил президент России Владимир Путин.
"Подготовка бюджета - это, как всегда, очень большая, системная, комплексная, и я бы сказал, трудоемкая работа. Она и профессионально чисто экономическая, финансовая, но она является, безусловно, и политической, потому что нужно согласовать все позиции с парламентом, с ведущими фракциями", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Правительство приступило к подготовке бюджета на предстоящую трехлетку
17:14
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала