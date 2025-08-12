https://ria.ru/20250812/putin-2034848227.html
Путин рассказал о подготовке бюджета
Путин рассказал о подготовке бюджета
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подготовка бюджета - большая и трудоемкая работа, правительству нужно согласовать все позиции с парламентом, заявил президент России Владимир Путин."Подготовка бюджета - это, как всегда, очень большая, системная, комплексная, и я бы сказал, трудоемкая работа. Она и профессионально чисто экономическая, финансовая, но она является, безусловно, и политической, потому что нужно согласовать все позиции с парламентом, с ведущими фракциями", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Путин назвал подготовку бюджета большой и трудоемкой работой