Путин собрал совещание, посвященное экономическим вопросам

2025-08-12T17:11:00+03:00

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник собрал очное совещание, посвященное экономическим вопросам."Сегодня предлагаю обсудить положение дел в отечественной экономике в целом, ее основные тенденции, и, конечно, особо поговорим о том, как исполняется федеральный бюджет в этом году", - сказал Путин, открывая совещание.Он напомнил, что в этом году перед правительством и Банком России была поставлена совместная задача по возвращению российской экономики на траекторию сбалансированного роста, что предполагает снижение инфляции при одновременном сохранении безработицы на стабильно низком уровне.В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина.Предыдущее совещание на эту тему состоялось в июне в рамках рабочей поездки президента в Северо-Западный федеральный округ. Оно прошло в очном формате на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.

