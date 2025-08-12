https://ria.ru/20250812/putin-2034847164.html
Путин собрал совещание, посвященное экономическим вопросам
Путин собрал совещание, посвященное экономическим вопросам - РИА Новости, 12.08.2025
Путин собрал совещание, посвященное экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин во вторник собрал очное совещание, посвященное экономическим вопросам. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:11:00+03:00
2025-08-12T17:11:00+03:00
2025-08-12T18:20:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034868482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a2925f6b55f6eb144a5fc11e4723aa9.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник собрал очное совещание, посвященное экономическим вопросам."Сегодня предлагаю обсудить положение дел в отечественной экономике в целом, ее основные тенденции, и, конечно, особо поговорим о том, как исполняется федеральный бюджет в этом году", - сказал Путин, открывая совещание.Он напомнил, что в этом году перед правительством и Банком России была поставлена совместная задача по возвращению российской экономики на траекторию сбалансированного роста, что предполагает снижение инфляции при одновременном сохранении безработицы на стабильно низком уровне.В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина.Предыдущее совещание на эту тему состоялось в июне в рамках рабочей поездки президента в Северо-Западный федеральный округ. Оно прошло в очном формате на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.
https://ria.ru/20250812/putin-2034850426.html
https://ria.ru/20250812/putin-2034851017.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034868482_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a0f4b40c867aef56683379ada6678e7a.jpg
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам
2025-08-12T17:11
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин собрал совещание, посвященное экономическим вопросам
Путин собрал очное совещание, посвященное экономическим вопросам