Минобороны раскрыло роль западных журналистов в готовящейся провокации ВСУ - РИА Новости, 12.08.2025
21:16 12.08.2025
Минобороны раскрыло роль западных журналистов в готовящейся провокации ВСУ
Провокационный удар ВСУ с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты, сообщили в Минобороны РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Провокационный удар ВСУ с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты, сообщили в Минобороны России. &quot;Непосредственно перед саммитом (президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - ред.) в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу &quot;зафиксировать&quot; завезенные западные журналисты&quot;, - говорится в сообщении.
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Провокационный удар ВСУ с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты, сообщили в Минобороны России.
"Непосредственно перед саммитом (президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - ред.) в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты", - говорится в сообщении.

Участник переговоров между США и Россией - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны
