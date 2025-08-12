https://ria.ru/20250812/provokatsiya-2034894731.html

Минобороны раскрыло роль западных журналистов в готовящейся провокации ВСУ

Провокационный удар ВСУ с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты, сообщили в Минобороны РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Провокационный удар ВСУ с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты, сообщили в Минобороны России. "Непосредственно перед саммитом (президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - ред.) в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты", - говорится в сообщении.

