Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, заявило Минобороны
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, заявило Минобороны - РИА Новости, 12.08.2025
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, заявило Минобороны
Киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T20:55:00+03:00
2025-08-12T20:55:00+03:00
2025-08-12T21:53:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа, сообщило Минобороны России."По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа т.г. российско-американских переговоров", - говорится в сообщении.Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа.
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, заявило Минобороны
