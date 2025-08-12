https://ria.ru/20250812/provokatsii-2034892402.html

Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, заявило Минобороны

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа, сообщило Минобороны России."По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа т.г. российско-американских переговоров", - говорится в сообщении.Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа.

