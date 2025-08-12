Рейтинг@Mail.ru
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, заявило Минобороны - РИА Новости, 12.08.2025
20:55 12.08.2025 (обновлено: 21:53 12.08.2025)
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, заявило Минобороны
Киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа, сообщило Минобороны России.&quot;По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа т.г. российско-американских переговоров&quot;, - говорится в сообщении.Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа.
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, заявило Минобороны

Минобороны: Киев готовит провокации для срыва российско-американских переговоров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа, сообщило Минобороны России.
«

"По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа т.г. российско-американских переговоров", - говорится в сообщении.

Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа.
