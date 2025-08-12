https://ria.ru/20250812/proverka-2034904080.html

В Москве начали проверку после того, как девочка чуть не утонула в бассейне

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Доследственную проверку об оказании небезопасных услуг начали в Москве после того, как девочка едва не погибла, когда ее волосы засосало в трубу бассейна, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по столице. "Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 12 августа в одном из бассейнов развлекательного комплекса на улице Аллея Витте 12-летняя девочка нырнула, ее волосы попали в решетку в нижней части бассейна. Девочку спасли спасатель и мама. "В настоящее время девочка госпитализирована", - заключили в ведомстве.

