В Москве начали проверку после того, как девочка чуть не утонула в бассейне - РИА Новости, 12.08.2025
23:28 12.08.2025
В Москве начали проверку после того, как девочка чуть не утонула в бассейне
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Доследственную проверку об оказании небезопасных услуг начали в Москве после того, как девочка едва не погибла, когда ее волосы засосало в трубу бассейна, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по столице. "Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 12 августа в одном из бассейнов развлекательного комплекса на улице Аллея Витте 12-летняя девочка нырнула, ее волосы попали в решетку в нижней части бассейна. Девочку спасли спасатель и мама. "В настоящее время девочка госпитализирована", - заключили в ведомстве.
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Доследственную проверку об оказании небезопасных услуг начали в Москве после того, как девочка едва не погибла, когда ее волосы засосало в трубу бассейна, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по столице.
«
"Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, 12 августа в одном из бассейнов развлекательного комплекса на улице Аллея Витте 12-летняя девочка нырнула, ее волосы попали в решетку в нижней части бассейна. Девочку спасли спасатель и мама.
"В настоящее время девочка госпитализирована", - заключили в ведомстве.
В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени
6 августа, 16:29
