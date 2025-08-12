https://ria.ru/20250812/protest-2034788098.html

В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC

В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC - РИА Новости, 12.08.2025

В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC

Несколько десятков организаций проведут протесты в США против планов республиканцев по изменению карты избирательных округов, передает телеканал NBC. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:41:00+03:00

2025-08-12T13:41:00+03:00

2025-08-12T13:41:00+03:00

в мире

сша

техас

остин

дональд трамп

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/73/1499687384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d38090298f5cd2197c17684b94b6e938.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несколько десятков организаций проведут протесты в США против планов республиканцев по изменению карты избирательных округов, передает телеканал NBC. "Демонстрации, запланированные на субботу под лозунгом "Борись с захватом власти Трампом", организуются более чем тремя десятками групп, включая Национальный комитет Демократической партии", - говорится в сообщении. Также NBC уточняет, что всего будут организованы порядка 50 демонстраций в 20 штатах, а главный протест ожидается в столице Техаса Остине. Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес.

https://ria.ru/20250812/pentagon-2034747341.html

https://ria.ru/20250810/tekhas-2034380067.html

сша

техас

остин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, техас, остин, дональд трамп, nbc