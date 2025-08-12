Рейтинг@Mail.ru
В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/protest-2034788098.html
В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC
В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC - РИА Новости, 12.08.2025
В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC
Несколько десятков организаций проведут протесты в США против планов республиканцев по изменению карты избирательных округов, передает телеканал NBC. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:41:00+03:00
2025-08-12T13:41:00+03:00
в мире
сша
техас
остин
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/73/1499687384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d38090298f5cd2197c17684b94b6e938.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несколько десятков организаций проведут протесты в США против планов республиканцев по изменению карты избирательных округов, передает телеканал NBC. "Демонстрации, запланированные на субботу под лозунгом "Борись с захватом власти Трампом", организуются более чем тремя десятками групп, включая Национальный комитет Демократической партии", - говорится в сообщении. Также NBC уточняет, что всего будут организованы порядка 50 демонстраций в 20 штатах, а главный протест ожидается в столице Техаса Остине. Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес.
https://ria.ru/20250812/pentagon-2034747341.html
https://ria.ru/20250810/tekhas-2034380067.html
сша
техас
остин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/73/1499687384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_314dd65fd15cb4d9589da98c9f6555da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, техас, остин, дональд трамп, nbc
В мире, США, Техас, Остин, Дональд Трамп, NBC
В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC

NBC: в США в субботу пройдут антиправительственные протесты

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКапитолий, здание в Вашингтоне
Капитолий, здание в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Капитолий, здание в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несколько десятков организаций проведут протесты в США против планов республиканцев по изменению карты избирательных округов, передает телеканал NBC.
"Демонстрации, запланированные на субботу под лозунгом "Борись с захватом власти Трампом", организуются более чем тремя десятками групп, включая Национальный комитет Демократической партии", - говорится в сообщении.
Национальная гвардия США - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Пентагон направил около 800 военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон
11:09
Также NBC уточняет, что всего будут организованы порядка 50 демонстраций в 20 штатах, а главный протест ожидается в столице Техаса Остине.
Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Демократы покинули Техас, протестуя против идеи республиканцев, пишут СМИ
10 августа, 00:40
 
В миреСШАТехасОстинДональд ТрампNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала