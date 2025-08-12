https://ria.ru/20250812/protest-2034788098.html
В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC
В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC - РИА Новости, 12.08.2025
В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC
Несколько десятков организаций проведут протесты в США против планов республиканцев по изменению карты избирательных округов, передает телеканал NBC. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:41:00+03:00
2025-08-12T13:41:00+03:00
2025-08-12T13:41:00+03:00
в мире
сша
техас
остин
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/73/1499687384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d38090298f5cd2197c17684b94b6e938.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несколько десятков организаций проведут протесты в США против планов республиканцев по изменению карты избирательных округов, передает телеканал NBC. "Демонстрации, запланированные на субботу под лозунгом "Борись с захватом власти Трампом", организуются более чем тремя десятками групп, включая Национальный комитет Демократической партии", - говорится в сообщении. Также NBC уточняет, что всего будут организованы порядка 50 демонстраций в 20 штатах, а главный протест ожидается в столице Техаса Остине. Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес.
https://ria.ru/20250812/pentagon-2034747341.html
https://ria.ru/20250810/tekhas-2034380067.html
сша
техас
остин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/73/1499687384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_314dd65fd15cb4d9589da98c9f6555da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, техас, остин, дональд трамп, nbc
В мире, США, Техас, Остин, Дональд Трамп, NBC
В США пройдут антиправительственные протесты, сообщает NBC
NBC: в США в субботу пройдут антиправительственные протесты