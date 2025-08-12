Рейтинг@Mail.ru
"Эксмо" приостановило продажи книг "Благословение небожителей" - РИА Новости, 12.08.2025
23:42 12.08.2025
"Эксмо" приостановило продажи книг "Благословение небожителей"
"Эксмо" приостановило продажи книг "Благословение небожителей" - РИА Новости, 12.08.2025
"Эксмо" приостановило продажи книг "Благословение небожителей"
Продажи книг серии "Благословение небожителей" китайского автора Мосян Тунсю в настоящее время приостановлены после поступившей жалобы, издания направлены на... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Продажи книг серии "Благословение небожителей" китайского автора Мосян Тунсю в настоящее время приостановлены после поступившей жалобы, издания направлены на дополнительную экспертизу, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо". "В связи с поступлением жалобы книги цикла направлены на дополнительный анализ, ведется работа с экспертами. Продажи в настоящий момент приостановлены", - говорится в сообщении. В издательстве подчеркнули, что книги выпускались в России "в отцензурированной версии с сокращениями" — такое решение было принято по итогам проведенной экспертизы. В сети книжных магазинов "Читай-город" подтвердили получение просьбы от издательства о приостановке продаж серии книг и добавили, что "ожидают разъясняющих документов". В книжном сервисе "Литрес" уже приостановили продажи книг, а также отметили, что книги будут временно недоступны по Литрес Подписке и в MyBook. Мосян Тунсю - китайская писательница фэнтезийных романов, автор книг "Система "Спаси-Себя-Сам" для Главного Злодея" и "Магистр дьявольского культа". Её роман "Благословение небожителей" был опубликован в 2017 году в Китае, а в России поступил в продажу в 2022 году.
"Эксмо" приостановило продажи книг "Благословение небожителей"

"Эксмо" приостановило продажи книг серии "Благословение небожителей" Мосян Тунсю

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Продажи книг серии "Благословение небожителей" китайского автора Мосян Тунсю в настоящее время приостановлены после поступившей жалобы, издания направлены на дополнительную экспертизу, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо".
"В связи с поступлением жалобы книги цикла направлены на дополнительный анализ, ведется работа с экспертами. Продажи в настоящий момент приостановлены", - говорится в сообщении.
В издательстве подчеркнули, что книги выпускались в России "в отцензурированной версии с сокращениями" — такое решение было принято по итогам проведенной экспертизы.
В сети книжных магазинов "Читай-город" подтвердили получение просьбы от издательства о приостановке продаж серии книг и добавили, что "ожидают разъясняющих документов". В книжном сервисе "Литрес" уже приостановили продажи книг, а также отметили, что книги будут временно недоступны по Литрес Подписке и в MyBook.
Мосян Тунсю - китайская писательница фэнтезийных романов, автор книг "Система "Спаси-Себя-Сам" для Главного Злодея" и "Магистр дьявольского культа". Её роман "Благословение небожителей" был опубликован в 2017 году в Китае, а в России поступил в продажу в 2022 году.
Книги на полках - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
На Украине уничтожили тираж романа из-за "романтизации России"
31 мая, 14:28
 
