В Приморье в акватории пляжа произошел сброс сточных вод
происшествия
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Сброс сточных вод произошел в акватории, прилегающей к туристическому пляжу в Волчанце Приморского края, организована проверка, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. "В Приморском крае природоохранной прокуратурой организована проверка по информации о сбросе сточных вод в акваторию моря в районе поселка Волчанец", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство проверит, соблюдаются ли правила по охране водных ресурсов, и оценит, как работают контролирующие органы, органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты.
