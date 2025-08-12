В Приморье в акватории пляжа произошел сброс сточных вод

https://ria.ru/20250812/primore-2034710199.html

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Сброс сточных вод произошел в акватории, прилегающей к туристическому пляжу в Волчанце Приморского края, организована проверка, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. "В Приморском крае природоохранной прокуратурой организована проверка по информации о сбросе сточных вод в акваторию моря в районе поселка Волчанец", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство проверит, соблюдаются ли правила по охране водных ресурсов, и оценит, как работают контролирующие органы, органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты.

