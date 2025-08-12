Рейтинг@Mail.ru
В Приморье в акватории пляжа произошел сброс сточных вод - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/primore-2034710199.html
В Приморье в акватории пляжа произошел сброс сточных вод
В Приморье в акватории пляжа произошел сброс сточных вод - РИА Новости, 12.08.2025
В Приморье в акватории пляжа произошел сброс сточных вод
Сброс сточных вод произошел в акватории, прилегающей к туристическому пляжу в Волчанце Приморского края, организована проверка, сообщает Амурская бассейновая... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T06:27:00+03:00
2025-08-12T06:27:00+03:00
происшествия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152669/39/1526693904_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_c95b71e48de9fb49c71780df3ad16806.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Сброс сточных вод произошел в акватории, прилегающей к туристическому пляжу в Волчанце Приморского края, организована проверка, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. "В Приморском крае природоохранной прокуратурой организована проверка по информации о сбросе сточных вод в акваторию моря в районе поселка Волчанец", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство проверит, соблюдаются ли правила по охране водных ресурсов, и оценит, как работают контролирующие органы, органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты.
https://ria.ru/20250111/rastvoritel-1993271940.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152669/39/1526693904_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_8a3ab369aa458a6b62e81a52ea87e1fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье в акватории пляжа произошел сброс сточных вод

В Приморье в акватории пляжа в Волчанце произошел сброс сточных вод

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОтдыхающие в Приморье
Отдыхающие в Приморье - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в Приморье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Сброс сточных вод произошел в акватории, прилегающей к туристическому пляжу в Волчанце Приморского края, организована проверка, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Приморском крае природоохранной прокуратурой организована проверка по информации о сбросе сточных вод в акваторию моря в районе поселка Волчанец", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство проверит, соблюдаются ли правила по охране водных ресурсов, и оценит, как работают контролирующие органы, органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты.
Ликвидация последствий разлива растворителя лакокрасочных составов для покраски судов в реке Дон - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В районе порта Ростова-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий
11 января, 17:13
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала