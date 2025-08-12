https://ria.ru/20250812/priamure-2034713752.html

В Приамурье при столкновении автомобилей погиб человек

В Приамурье при столкновении автомобилей погиб человек - РИА Новости, 12.08.2025

В Приамурье при столкновении автомобилей погиб человек

Шесть человек пострадали и один погиб в лобовом столкновении автомобилей Honda и УАЗ на федеральной трассе в Приамурье, сообщает Амурский центр гражданской... РИА Новости, 12.08.2025

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали и один погиб в лобовом столкновении автомобилей Honda и УАЗ на федеральной трассе в Приамурье, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник на 818 километре федеральной автодороги Чита - Хабаровск. На месте происшествия работали три человека из дежурного караула пожарного поста из посёлка Уруша. "В результате лобового столкновения автомобилей Honda и УАЗ "Патриот" один человек погиб. В автомобиле УАЗ находились четверо пострадавших, в Honda - двое пострадавших и один погибший", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие автомобили перекрыли обе полосы дороги, образовался затор. В автомобиле Honda пожарные деблокировали погибшего и пострадавшего. Остальные выбрались самостоятельно. Пострадавших передали бригаде скорой помощи.

Новости

