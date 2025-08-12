Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье при столкновении автомобилей погиб человек
07:44 12.08.2025
В Приамурье при столкновении автомобилей погиб человек
В Приамурье при столкновении автомобилей погиб человек - РИА Новости, 12.08.2025
В Приамурье при столкновении автомобилей погиб человек
Шесть человек пострадали и один погиб в лобовом столкновении автомобилей Honda и УАЗ на федеральной трассе в Приамурье, сообщает Амурский центр гражданской... РИА Новости, 12.08.2025
происшествия
чита
хабаровск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали и один погиб в лобовом столкновении автомобилей Honda и УАЗ на федеральной трассе в Приамурье, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник на 818 километре федеральной автодороги Чита - Хабаровск. На месте происшествия работали три человека из дежурного караула пожарного поста из посёлка Уруша. "В результате лобового столкновения автомобилей Honda и УАЗ "Патриот" один человек погиб. В автомобиле УАЗ находились четверо пострадавших, в Honda - двое пострадавших и один погибший", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие автомобили перекрыли обе полосы дороги, образовался затор. В автомобиле Honda пожарные деблокировали погибшего и пострадавшего. Остальные выбрались самостоятельно. Пострадавших передали бригаде скорой помощи.
чита
хабаровск
происшествия, чита, хабаровск, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Чита, Хабаровск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Приамурье при столкновении автомобилей погиб человек

В Приамурье при столкновении автомобилей погиб человек, шесть пострадали

© Фото : Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности/TelegramМесто ДТП в Приамурье на трассе "Чита - Хабаровск"
Место ДТП в Приамурье на трассе Чита - Хабаровск - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности/Telegram
Место ДТП в Приамурье на трассе "Чита - Хабаровск"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали и один погиб в лобовом столкновении автомобилей Honda и УАЗ на федеральной трассе в Приамурье, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник на 818 километре федеральной автодороги Чита - Хабаровск. На месте происшествия работали три человека из дежурного караула пожарного поста из посёлка Уруша.
"В результате лобового столкновения автомобилей Honda и УАЗ "Патриот" один человек погиб. В автомобиле УАЗ находились четверо пострадавших, в Honda - двое пострадавших и один погибший", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие автомобили перекрыли обе полосы дороги, образовался затор. В автомобиле Honda пожарные деблокировали погибшего и пострадавшего. Остальные выбрались самостоятельно. Пострадавших передали бригаде скорой помощи.
ПроисшествияЧитаХабаровскУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
