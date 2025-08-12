Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарайском районе Крыма локализовали природный пожар
15:53 12.08.2025 (обновлено: 17:04 12.08.2025)
В Бахчисарайском районе Крыма локализовали природный пожар
В Бахчисарайском районе Крыма локализовали природный пожар - РИА Новости, 12.08.2025
В Бахчисарайском районе Крыма локализовали природный пожар
Возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма удалось локализовать на площади 3,5 гектара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
происшествия
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма удалось локализовать на площади 3,5 гектара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Бахчисарайском районе локализован на площади 3,5 гектара", - говорится в сообщении.
республика крым
россия
происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бахчисарайском районе Крыма локализовали природный пожар

МЧС: в Бахчисарайском районе Крыма локализован природный пожар на площади 3,5 га

© МЧС России/TelegramЛиквидация природного пожара в Бахчисарайском районе Крыма. 12 августа 2025
Ликвидация природного пожара в Бахчисарайском районе Крыма. 12 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация природного пожара в Бахчисарайском районе Крыма. 12 августа 2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма удалось локализовать на площади 3,5 гектара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Пожар в Бахчисарайском районе локализован на площади 3,5 гектара", - говорится в сообщении.
Тушение пожара на горе Куцай в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Площадь пожара на горе Куцай составила 650 тысяч квадратов
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
