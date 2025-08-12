https://ria.ru/20250812/pozhar-2034822072.html
В Бахчисарайском районе Крыма локализовали природный пожар
В Бахчисарайском районе Крыма локализовали природный пожар
Возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма удалось локализовать на площади 3,5 гектара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма удалось локализовать на площади 3,5 гектара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Бахчисарайском районе локализован на площади 3,5 гектара", - говорится в сообщении.
