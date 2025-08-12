https://ria.ru/20250812/potok-2034694574.html
В планетарии рассказали, что помешает наблюдать пик метеоритного потока
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Яркий и мощный метеорный поток Персеиды достигнет своего пика вечером во вторник, однако наблюдать "падающие звёзды" помешает только недавно начавшая убывать Луна, сообщили ранее в Московском планетарии. "Пик активности звездопада ожидается в 23.00 по московскому времени 12 августа, поэтому наилучшие условия для наблюдения создадутся после захода Солнца 12 августа и до рассвета 13 августа. Ожидается до 100 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту в зените", - говорится в сообщении. В планетарии напомнили, что традиционный августовский поток действует с 17 июля по 31 августа. Но наибольшее количество болидов в небе можно наблюдать уже с 10 августа примерно до 13 августа. Персеиды образуются, когда Земля проходит через оставленный кометой 109/Свифта-Туттля шлейф пылевых частиц. Она обращается вокруг Солнца примерно за 134 года, последний раз близкий подлёт кометы к Земле произошёл в 1992 году. Наблюдателю с Земли кажется, что Персеиды сыплются из области в созвездии Персей. Их радиант, то есть точка видимого начала потока, находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Двенадцатого августа после заката Солнца он будет находиться над северо-восточным горизонтом, а к полуночи поднимается высоко в область зенита. Лучше всего, по словам астрономов, наблюдать эти белые яркие метеоры с полуночи до рассвета. Причём смотреть можно в любую часть неба. "Луна в ночь максимума еще близка к полнолунию, которое прошло 9 августа. Она появится из-за горизонта после девяти вечера и, постепенно, поднимаясь выше и выше, своим светом будет мешать наблюдению метеоров Персеид. Поэтому условия наблюдения метеоров – не совсем благоприятные", - уточнили в планетарии. Как отметили астрономы, в этом году в ночь пика потока на небе произойдут два сближения планет. Луна и Сатурн будут видны высоко над Южным горизонтом, а Венера и Юпитер низко у Восточного.
