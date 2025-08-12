https://ria.ru/20250812/potok-2034694574.html

В планетарии рассказали, что помешает наблюдать пик метеоритного потока

В планетарии рассказали, что помешает наблюдать пик метеоритного потока - РИА Новости, 12.08.2025

В планетарии рассказали, что помешает наблюдать пик метеоритного потока

Яркий и мощный метеорный поток Персеиды достигнет своего пика вечером во вторник, однако наблюдать "падающие звёзды" помешает только недавно начавшая убывать... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T00:53:00+03:00

2025-08-12T00:53:00+03:00

2025-08-12T00:53:00+03:00

наука

земля

персеиды

луна

московский планетарий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156044/10/1560441001_0:146:2000:1271_1920x0_80_0_0_de06d70a9a20475b64b2a08efab72713.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Яркий и мощный метеорный поток Персеиды достигнет своего пика вечером во вторник, однако наблюдать "падающие звёзды" помешает только недавно начавшая убывать Луна, сообщили ранее в Московском планетарии. "Пик активности звездопада ожидается в 23.00 по московскому времени 12 августа, поэтому наилучшие условия для наблюдения создадутся после захода Солнца 12 августа и до рассвета 13 августа. Ожидается до 100 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту в зените", - говорится в сообщении. В планетарии напомнили, что традиционный августовский поток действует с 17 июля по 31 августа. Но наибольшее количество болидов в небе можно наблюдать уже с 10 августа примерно до 13 августа. Персеиды образуются, когда Земля проходит через оставленный кометой 109/Свифта-Туттля шлейф пылевых частиц. Она обращается вокруг Солнца примерно за 134 года, последний раз близкий подлёт кометы к Земле произошёл в 1992 году. Наблюдателю с Земли кажется, что Персеиды сыплются из области в созвездии Персей. Их радиант, то есть точка видимого начала потока, находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Двенадцатого августа после заката Солнца он будет находиться над северо-восточным горизонтом, а к полуночи поднимается высоко в область зенита. Лучше всего, по словам астрономов, наблюдать эти белые яркие метеоры с полуночи до рассвета. Причём смотреть можно в любую часть неба. "Луна в ночь максимума еще близка к полнолунию, которое прошло 9 августа. Она появится из-за горизонта после девяти вечера и, постепенно, поднимаясь выше и выше, своим светом будет мешать наблюдению метеоров Персеид. Поэтому условия наблюдения метеоров – не совсем благоприятные", - уточнили в планетарии. Как отметили астрономы, в этом году в ночь пика потока на небе произойдут два сближения планет. Луна и Сатурн будут видны высоко над Южным горизонтом, а Венера и Юпитер низко у Восточного.

https://ria.ru/20250807/zatmenie-2033883198.html

https://ria.ru/20250808/astronom-2034186720.html

https://ria.ru/20250811/kitaj-2034656548.html

земля

персеиды

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, персеиды, луна, московский планетарий