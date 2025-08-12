https://ria.ru/20250812/posol-2034842556.html

Посол Израиля раскритиковал решение ФРГ о приостановке экспорта оружия

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Посол Израиля в Берлине Рон Прозор раскритиковал решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца остановить экспорт определенных вооружений, заявив, что дискуссия о "разоружении Израиля" является "праздником" для движения ХАМАС. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил о разочаровании решением Германии приостановить выдачу разрешения на поставку вооружения Израилю. "Вернуло ли это решение заложников домой или приблизило к этому? Приблизило ли это решение прекращение огня? Ответ: нет. Сейчас идёт дискуссия о разоружении Израиля. Это праздник для ХАМАС", - заявил Прозор в интервью телеканалу WELT TV. Посол Израиля высказал опасение, что другие страны могут воспринять это решение как прецедент для оказания давления на Израиль, а не на ХАМАС. Конкретно он упомянул Испанию и Францию. Прозор также выступил в защиту решения произвести удар по журналисту телеканала Al Jazeera Анасу Аль-Шарифу, которого Израиль назвал террористом, якобы отвечавшим за ракетные атаки на израильтян. В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел в кабмине ФРГ Йозеф Хинтерзеер призвал власти Израиля объяснить убийство сотрудников телеканала Al Jazeera и новостного портала "Сахат". Отвечая на вопрос, можно ли сознательно идти на гибель невинных людей в подобных атаках, Прозор ответил, что "обычным ответом, конечно, является нет". Однако он подчеркнул, что ХАМАС "использовал мирных жителей в качестве живого щита в школах, больницах и мечетях". Израиль не может этого допустить, добавил он. "Те, кто совершает акты террора против Израиля, должны знать, что у них нет никакой страховки",- пояснил Прозор. Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, в результате удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу. На прошлой неделе Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. При этом глава ведомства канцлера ФРГ Торстен Фрай сообщил, что Германия не отказывается от поддержки Израиля и по-прежнему будет обеспечивать его безопасность, например, в области ПВО. По его словам, ограничение экспорта коснется лишь оборонной продукции, которую можно использовать в секторе Газа, меры не затронут "все, что служит для самообороны Израиля, например, в области противовоздушной обороны, морской обороны". В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".

