Польша вышлет из страны 57 украинцев
Польша вышлет 57 украинцев и 6 белорусов после скандала из-за флага ОУН-УПА
Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 авг – РИА Новости. Польша вышлет из страны 63 человека, из них 57 украинцев, после концерта белорусского рэпера Макса Коржа, где дошло до демонстрации флага ОУН-УПА*, сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Дональд Туск.
Во время концерта Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы из Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны.
В Польше сорвали флаг Украины со здания мэрии
1 мая, 16:14
«
"Только что я получил информацию о том, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выезде из страны. Им придётся покинуть страну добровольно или под принуждением", — заявил он, отметив, что в эту группу входят 57 граждан Украины и шесть граждан Белоруссии.
Глава правительства указал, что ситуация, возмутившая общественное мнение, исчерпана.
"Речь идёт о беспорядках, актах агрессии и отдельных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Там произошли совершенно недопустимые события, требующие оперативного реагирования", — сказал он.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Польские националисты потребовали приостановить выдачу ВНЖ украинцам
9 сентября 2024, 15:30