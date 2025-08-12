Рейтинг@Mail.ru
Польша вышлет из страны 57 украинцев - РИА Новости, 12.08.2025
14:51 12.08.2025
Польша вышлет из страны 57 украинцев
Польша вышлет из страны 57 украинцев - РИА Новости, 12.08.2025
Польша вышлет из страны 57 украинцев
Польша вышлет из страны 63 человека, из них 57 украинцев, после концерта белорусского рэпера Макса Коржа, где дошло до демонстрации флага ОУН-УПА*, сообщил на... РИА Новости, 12.08.2025
в мире
украина
польша
россия
макс корж
дональд туск
украинская повстанческая армия
варшава
ВАРШАВА, 12 авг – РИА Новости. Польша вышлет из страны 63 человека, из них 57 украинцев, после концерта белорусского рэпера Макса Коржа, где дошло до демонстрации флага ОУН-УПА*, сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Дональд Туск. Во время концерта Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы из Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны. "Только что я получил информацию о том, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выезде из страны. Им придётся покинуть страну добровольно или под принуждением", — заявил он, отметив, что в эту группу входят 57 граждан Украины и шесть граждан Белоруссии. Глава правительства указал, что ситуация, возмутившая общественное мнение, исчерпана. "Речь идёт о беспорядках, актах агрессии и отдельных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Там произошли совершенно недопустимые события, требующие оперативного реагирования", — сказал он. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Террористическая организация, запрещенная в России
украина
польша
россия
варшава
в мире, украина, польша, россия, макс корж, дональд туск, украинская повстанческая армия, варшава
В мире, Украина, Польша, Россия, Макс Корж, Дональд Туск, Украинская повстанческая армия, Варшава
Польша вышлет из страны 57 украинцев

Польша вышлет 57 украинцев и 6 белорусов после скандала из-за флага ОУН-УПА

ВАРШАВА, 12 авг – РИА Новости. Польша вышлет из страны 63 человека, из них 57 украинцев, после концерта белорусского рэпера Макса Коржа, где дошло до демонстрации флага ОУН-УПА*, сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Дональд Туск.
Во время концерта Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы из Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны.
"Только что я получил информацию о том, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выезде из страны. Им придётся покинуть страну добровольно или под принуждением", — заявил он, отметив, что в эту группу входят 57 граждан Украины и шесть граждан Белоруссии.
Глава правительства указал, что ситуация, возмутившая общественное мнение, исчерпана.
"Речь идёт о беспорядках, актах агрессии и отдельных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Там произошли совершенно недопустимые события, требующие оперативного реагирования", — сказал он.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Террористическая организация, запрещенная в России
