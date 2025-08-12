Польша вышлет из страны 57 украинцев

https://ria.ru/20250812/polsha-2034804455.html

ВАРШАВА, 12 авг – РИА Новости. Польша вышлет из страны 63 человека, из них 57 украинцев, после концерта белорусского рэпера Макса Коржа, где дошло до демонстрации флага ОУН-УПА*, сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Дональд Туск. Во время концерта Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы из Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны. "Только что я получил информацию о том, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выезде из страны. Им придётся покинуть страну добровольно или под принуждением", — заявил он, отметив, что в эту группу входят 57 граждан Украины и шесть граждан Белоруссии. Глава правительства указал, что ситуация, возмутившая общественное мнение, исчерпана. "Речь идёт о беспорядках, актах агрессии и отдельных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Там произошли совершенно недопустимые события, требующие оперативного реагирования", — сказал он. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Террористическая организация, запрещенная в России

