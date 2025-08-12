https://ria.ru/20250812/politsiya-2034699771.html
Полиция города на Аляске не привлекается к саммиту в штате
Полиция города на Аляске не привлекается к саммиту в штате - РИА Новости, 12.08.2025
Полиция города на Аляске не привлекается к саммиту в штате
Полиция города Фэрбенкса на Аляске сообщила РИА Новости, что не привлекается к готовящемуся саммиту лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.08.2025
ФЭРБЕНКС (штат Аляска, США), 12 авг – РИА Новости, Алексей Алексеев. Полиция города Фэрбенкса на Аляске сообщила РИА Новости, что не привлекается к готовящемуся саммиту лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет на территории штата.Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне."Департамент полиции Фэрбенкса не имеет отношения к встрече (лидеров РФ и США – ред.)", – сказали агентству в местном полицейском управлении.Город Фэрбенкс имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам. Однако в понедельник, 11 августа, в мэрии города сообщили РИА Новости, что не осведомлены о возможном месте встречи президентов России и Соединенных Штатов.
Полиция города на Аляске не привлекается к саммиту в штате
Полиция Фэрбенкса не привлекается к саммиту РФ-США на Аляске