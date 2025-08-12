Рейтинг@Mail.ru
03:02 12.08.2025 (обновлено: 03:12 12.08.2025)
Полиция города на Аляске не привлекается к саммиту в штате
ФЭРБЕНКС (штат Аляска, США), 12 авг – РИА Новости, Алексей Алексеев. Полиция города Фэрбенкса на Аляске сообщила РИА Новости, что не привлекается к готовящемуся саммиту лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет на территории штата.Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне."Департамент полиции Фэрбенкса не имеет отношения к встрече (лидеров РФ и США – ред.)", – сказали агентству в местном полицейском управлении.Город Фэрбенкс имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам. Однако в понедельник, 11 августа, в мэрии города сообщили РИА Новости, что не осведомлены о возможном месте встречи президентов России и Соединенных Штатов.
Полиция города на Аляске не привлекается к саммиту в штате

Полиция Фэрбенкса не привлекается к саммиту РФ-США на Аляске

© Фото : страница Alaska State Troopers (Official) на FacebookПолиция штата Аляска
Полиция штата Аляска - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : страница Alaska State Troopers (Official) на Facebook
Полиция штата Аляска . Архивное фото
ФЭРБЕНКС (штат Аляска, США), 12 авг – РИА Новости, Алексей Алексеев. Полиция города Фэрбенкса на Аляске сообщила РИА Новости, что не привлекается к готовящемуся саммиту лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет на территории штата.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
"Департамент полиции Фэрбенкса не имеет отношения к встрече (лидеров РФ и США – ред.)", – сказали агентству в местном полицейском управлении.
Город Фэрбенкс имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам. Однако в понедельник, 11 августа, в мэрии города сообщили РИА Новости, что не осведомлены о возможном месте встречи президентов России и Соединенных Штатов.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Экс-замглавы Аляски назвал возможное место встречи Путина и Трампа
