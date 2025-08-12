https://ria.ru/20250812/pogoda-2034811278.html
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с дождем до вечера вторника
Спасатели предупредили о грозе с дождем до вечера вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ливневые дожди и грозы в москве
общество
погода
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе с дождем до вечера вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до 21 часа 12 августа в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождём", - говорится в сообщении.
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ливневые дожди и грозы в Москве, Общество, Погода
