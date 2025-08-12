Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с дождем до вечера вторника
15:12 12.08.2025
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с дождем до вечера вторника
Спасатели предупредили о грозе с дождем до вечера вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе с дождем до вечера вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до 21 часа 12 августа в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождём", - говорится в сообщении.
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с дождем до вечера вторника

Дождь
Дождь. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе с дождем до вечера вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до 21 часа 12 августа в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождём", - говорится в сообщении.
Облачная погода помешает наблюдать поток Персеиды в Москве
Московская область (Подмосковье) Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Ливневые дожди и грозы в Москве Общество Погода
 
 
