https://ria.ru/20250812/pogoda-2034811278.html

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с дождем до вечера вторника

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с дождем до вечера вторника - РИА Новости, 12.08.2025

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с дождем до вечера вторника

Спасатели предупредили о грозе с дождем до вечера вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T15:12:00+03:00

2025-08-12T15:12:00+03:00

2025-08-12T15:12:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ливневые дожди и грозы в москве

общество

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980845744_0:165:3348:2048_1920x0_80_0_0_61d1f0e4875688460610f4be4cb69a68.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе с дождем до вечера вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до 21 часа 12 августа в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождём", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250812/moskva-2034798372.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ливневые дожди и грозы в москве, общество, погода