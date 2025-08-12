https://ria.ru/20250812/podzhog-2034765259.html

В Орле задержали подростков, подозреваемых в поджоге тепловоза

В Орле задержали подростков, подозреваемых в поджоге тепловоза - РИА Новости, 12.08.2025

В Орле задержали подростков, подозреваемых в поджоге тепловоза

Двое подростков задержаны за поджог тепловоза в депо в Орле, куратор обещал им до 120 тысяч рублей, но обманул, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:17:00+03:00

2025-08-12T12:17:00+03:00

2025-08-12T12:20:00+03:00

происшествия

орел

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двое подростков задержаны за поджог тепловоза в депо в Орле, куратор обещал им до 120 тысяч рублей, но обманул, сообщается на сайте МВД Медиа.Отмечается, что в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орёл поступило сообщение, что на территории железнодорожного предприятия с пешеходного моста неизвестные кинули зажигательную смесь в маневровый тепловоз, после чего тот загорелся. В результате происшествия частично выгорел аккумуляторный отсек локомотива, пострадавших нет."Установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались местные жители 16 и 17 лет. Несовершеннолетние ранее не привлекались к уголовной и административной ответственности, также не состояли на различных видах учёта. По имеющимся данным, юноши в ночное время совершили противоправное деяние, следуя указаниям анонимного куратора в мессенджере. Свои действия они фиксировали на камеру мобильного телефона", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что за проделанную "работу" молодым людям пообещали от 90 000 до 120 000 рублей, однако никаких денег они так и не получили.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о теракте, оно передано для дальнейшего расследования в Западное МСУТ СК России. В настоящее время фигуранты дела арестованы.Как сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России, подростки дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

https://ria.ru/20250811/priamure-2034502552.html

https://ria.ru/20250811/podzhog-2034544363.html

орел

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орел, следственный комитет россии (ск рф), россия