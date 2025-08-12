Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области будут судить подростка за жестокое убийство девочки - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/podrostok-2034736017.html
В Ульяновской области будут судить подростка за жестокое убийство девочки
В Ульяновской области будут судить подростка за жестокое убийство девочки - РИА Новости, 12.08.2025
В Ульяновской области будут судить подростка за жестокое убийство девочки
Прокуратура в Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по делу подростка, которому грозит пожизненный срок за жестокое убийство малолетней... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:18:00+03:00
2025-08-12T10:18:00+03:00
происшествия
россия
ульяновская область
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура в Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по делу подростка, которому грозит пожизненный срок за жестокое убийство малолетней девочки, сообщается на сайте регионального ведомства. "Прокурор… утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - указано в сообщении региональной прокуратуры. Органы предварительного расследования установили, что убийство произошло ночью 3 апреля в одном из домов на улице Полевой в селе Тумкино. По версии следователей, несовершеннолетний местный житель при спонтанном конфликте нанес малолетней соседке ножом и топором более 70 ударов. В результате девочка скончалась на месте происшествия. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что жительница села Тумкино обнаружила тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти в подвале своего дома. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что обвиняемому 15 лет, он частично признал вину в совершении преступления. Мотивом стало то, что погибшая девочка до этого оскорбила его сестру.
https://ria.ru/20250725/srok-2031473725.html
https://ria.ru/20250603/srok-2020707135.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ульяновская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Ирина Волк
В Ульяновской области будут судить подростка за жестокое убийство девочки

Подростку в Ульяновской области грозит пожизненный срок за убийство девочки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура в Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по делу подростка, которому грозит пожизненный срок за жестокое убийство малолетней девочки, сообщается на сайте регионального ведомства.
"Прокурор… утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - указано в сообщении региональной прокуратуры.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Жителю Калининграда добавили еще 10 лет к пожизненному сроку
25 июля, 17:22
Органы предварительного расследования установили, что убийство произошло ночью 3 апреля в одном из домов на улице Полевой в селе Тумкино. По версии следователей, несовершеннолетний местный житель при спонтанном конфликте нанес малолетней соседке ножом и топором более 70 ударов. В результате девочка скончалась на месте происшествия.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что жительница села Тумкино обнаружила тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти в подвале своего дома.
В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что обвиняемому 15 лет, он частично признал вину в совершении преступления. Мотивом стало то, что погибшая девочка до этого оскорбила его сестру.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок
3 июня, 17:07
 
ПроисшествияРоссияУльяновская областьИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала