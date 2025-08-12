В Ульяновской области будут судить подростка за жестокое убийство девочки
Подростку в Ульяновской области грозит пожизненный срок за убийство девочки
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура в Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по делу подростка, которому грозит пожизненный срок за жестокое убийство малолетней девочки, сообщается на сайте регионального ведомства.
"Прокурор… утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - указано в сообщении региональной прокуратуры.
Органы предварительного расследования установили, что убийство произошло ночью 3 апреля в одном из домов на улице Полевой в селе Тумкино. По версии следователей, несовершеннолетний местный житель при спонтанном конфликте нанес малолетней соседке ножом и топором более 70 ударов. В результате девочка скончалась на месте происшествия.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что жительница села Тумкино обнаружила тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти в подвале своего дома.
В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что обвиняемому 15 лет, он частично признал вину в совершении преступления. Мотивом стало то, что погибшая девочка до этого оскорбила его сестру.