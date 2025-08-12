https://ria.ru/20250812/podrostok-2034736017.html

В Ульяновской области будут судить подростка за жестокое убийство девочки

В Ульяновской области будут судить подростка за жестокое убийство девочки

В Ульяновской области будут судить подростка за жестокое убийство девочки

Прокуратура в Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по делу подростка, которому грозит пожизненный срок за жестокое убийство малолетней... РИА Новости, 12.08.2025

САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура в Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по делу подростка, которому грозит пожизненный срок за жестокое убийство малолетней девочки, сообщается на сайте регионального ведомства. "Прокурор… утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - указано в сообщении региональной прокуратуры. Органы предварительного расследования установили, что убийство произошло ночью 3 апреля в одном из домов на улице Полевой в селе Тумкино. По версии следователей, несовершеннолетний местный житель при спонтанном конфликте нанес малолетней соседке ножом и топором более 70 ударов. В результате девочка скончалась на месте происшествия. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что жительница села Тумкино обнаружила тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти в подвале своего дома. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что обвиняемому 15 лет, он частично признал вину в совершении преступления. Мотивом стало то, что погибшая девочка до этого оскорбила его сестру.

