В Подмосковье пока не обсуждали введение единого стандарта школьной формы

2025-08-12T19:28:00+03:00

2025-08-12T19:28:00+03:00

2025-08-13T11:27:00+03:00

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Введение единого стандарта школьной формы в Подмосковье пока не обсуждали, однако многие образовательные учреждения региона уже вводят элементы формы, рассказала РИА Новости министр образования Московской области Ингрид Пильдес. "В Московской области пока не обсуждали введение единого стандарта школьной формы. Однако мы видим, что многие образовательные учреждения региона уже вводят элементы формы. Это может быть единый деловой стиль, парадный вариант для торжественных мероприятий, например, галстуки для мальчиков", - рассказала Пильдес в кулуарах пресс-конференции. Министр отметила, что главными факторами в выборе формы должны быть удобство и комфорт. "Форма помогает воспитывать дисциплину, чувство принадлежности к школьному сообществу и осознание того, что внешний вид — часть образа успешного ученика. Это важный элемент образовательной среды", - добавила Пильдес.

