В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом машины - РИА Новости, 12.08.2025
09:48 12.08.2025 (обновлено: 14:22 12.08.2025)
В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом машины
В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом машины - РИА Новости, 12.08.2025
В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом машины
Агент украинских спецслужб планировал подорвать автомобиль в Подмосковье для убийства российского военного, преступника задержали, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.08.2025
россия
московская область (подмосковье)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Агент украинских спецслужб планировал подорвать автомобиль в Подмосковье для убийства российского военного, преступника задержали, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности задержан гражданин России и Украины 1989 года рождения, готовивший террористический акт на территории Московской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом Ворон, завербованный на территории третьей страны", — говорится в заявлении.По инструкции куратора преступник изготовил СВУ, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества. Он спрятал его в автомобиле, купленном на переведенные ему деньги."В дальнейшем транспортное средство &lt;...&gt; должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны России приведено в действие", — указали в ведомстве.Агента задержали на трассе М-4, когда тот ехал к месту планируемого преступления. Во время допроса он рассказал, что установил взрывное устройство в днище под запасным колесом, а электронную часть — в панели под рулевым. За совершение теракта ему пообещали помочь вернуться на Украину и избежать мобилизации в ВСУ. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также незаконном изготовлении, хранении, перевозке, сбыте и передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств. Злоумышленнику грозит пожизненный срок.
россия
московская область (подмосковье)
украина
россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом машины

ФСБ предотвратила теракт с подрывом машины и убийством военного в Подмосковье

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Агент украинских спецслужб планировал подорвать автомобиль в Подмосковье для убийства российского военного, преступника задержали, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности задержан гражданин России и Украины 1989 года рождения, готовивший террористический акт на территории Московской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом Ворон, завербованный на территории третьей страны", — говорится в заявлении.
По инструкции куратора преступник изготовил СВУ, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества. Он спрятал его в автомобиле, купленном на переведенные ему деньги.
"В дальнейшем транспортное средство <...> должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны России приведено в действие", — указали в ведомстве.
Агента задержали на трассе М-4, когда тот ехал к месту планируемого преступления. Во время допроса он рассказал, что установил взрывное устройство в днище под запасным колесом, а электронную часть — в панели под рулевым. За совершение теракта ему пообещали помочь вернуться на Украину и избежать мобилизации в ВСУ.
Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также незаконном изготовлении, хранении, перевозке, сбыте и передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств. Злоумышленнику грозит пожизненный срок.
Россия Московская область (Подмосковье) Украина Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Вооруженные силы Украины Происшествия
 
 
