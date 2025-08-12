https://ria.ru/20250812/podmoskove-2034728846.html
В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом машины
Агент украинских спецслужб планировал подорвать автомобиль в Подмосковье для убийства российского военного, преступника задержали, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Агент украинских спецслужб планировал подорвать автомобиль в Подмосковье для убийства российского военного, преступника задержали, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности задержан гражданин России и Украины 1989 года рождения, готовивший террористический акт на территории Московской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом Ворон, завербованный на территории третьей страны", — говорится в заявлении.По инструкции куратора преступник изготовил СВУ, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества. Он спрятал его в автомобиле, купленном на переведенные ему деньги."В дальнейшем транспортное средство <...> должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны России приведено в действие", — указали в ведомстве.Агента задержали на трассе М-4, когда тот ехал к месту планируемого преступления. Во время допроса он рассказал, что установил взрывное устройство в днище под запасным колесом, а электронную часть — в панели под рулевым. За совершение теракта ему пообещали помочь вернуться на Украину и избежать мобилизации в ВСУ. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также незаконном изготовлении, хранении, перевозке, сбыте и передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств. Злоумышленнику грозит пожизненный срок.
