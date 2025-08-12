https://ria.ru/20250812/ploschad-2034785207.html

Площадь пожара на горе Куцай составила 650 тысяч квадратов

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Общая площадь пожара на горе Куцай в Ставропольском крае составила 650 тысяч квадратных метров, из них 50 тысяч "квадратов" - земли лесного фонда, сообщила глава Петровского муниципального округа Наталья Конкина. Главное управление МЧС региона сообщило во вторник о пожаре на горе Куцай в Петровском МО, на площади около 50 гектаров загорелась сухая растительность. "Общая площадь пожара составила 650 тысяч квадратных метров, из них земли лесного фонда 50 тысяч квадратных метров, открытая территория с произрастающей сухой растительностью (деревья, кустарники, сухая трава - 600 тысяч квадратных метров). Площадь горения земель лесного фонда определена с участием представителей министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края", - сообщила Конкина на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По ее словам, пожар быстро распространился из-за сильного ветра и сложного рельефа местности. Глава муниципального округа добавила, что в тушении задействованы 8 пожарных расчетов, помощь оказывают сотрудники водоканала, 2 машины и 7 работников лесхоза. Кроме того, для контроля и оценки площади пожара работают специалисты беспилотной авиации МЧС. "На территории нашего региона и округа все еще сохраняется высокая пожароопасность", - подчеркнула глава муниципального округа.

ставропольский край

Варвара Скокшина

