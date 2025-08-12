Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области ввели план "Ковер"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 12.08.2025 (обновлено: 06:02 12.08.2025)
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "В Пензенской области введен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.В Росавиации позднее подтвердили введение ограничений в аэропорту Пензы."Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал официальный представитель федерального агентства Артем Кореняко в Telegram-канале.
пензенская область
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области ввели план "Ковер"

Мельниченко: в Пензенской области ввели план "Ковер"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Пензенской области введен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В Росавиации позднее подтвердили введение ограничений в аэропорту Пензы.
"Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал официальный представитель федерального агентства Артем Кореняко в Telegram-канале.
Вид с Соколовой горы на автомобильный мост через Волгу между городами Саратов и Энгельс
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
