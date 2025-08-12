https://ria.ru/20250812/plan-2034709065.html

В Пензенской области ввели план "Ковер"

В Пензенской области ввели план "Ковер"

В Пензенской области ввели план "Ковер"

План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

специальная военная операция на украине

безопасность

пензенская область

олег мельниченко

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "В Пензенской области введен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.В Росавиации позднее подтвердили введение ограничений в аэропорту Пензы."Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал официальный представитель федерального агентства Артем Кореняко в Telegram-канале.

пензенская область

2025

безопасность, пензенская область, олег мельниченко