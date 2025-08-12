https://ria.ru/20250812/perm-2034811621.html
В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности
В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.08.2025
В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности в Пермском крае, вводившийся из-за инцидентов с БПЛА в соседних регионах, отменен, сообщает региональное министерство... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:16:00+03:00
2025-08-12T15:16:00+03:00
2025-08-12T15:16:00+03:00
безопасность
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности в Пермском крае, вводившийся из-за инцидентов с БПЛА в соседних регионах, отменен, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Во вторник днем ведомство проинформировало о введении режима беспилотной опасности в Пермском крае из-за инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах. "В Пермском крае снят режим "Беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, пермский край
Безопасность, Пермский край
В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности
В Пермском крае отменили введенную из-за атак на соседние регионы опасность БПЛА