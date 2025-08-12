https://ria.ru/20250812/perm-2034811621.html

В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности

2025-08-12T15:16:00+03:00

безопасность

пермский край

ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности в Пермском крае, вводившийся из-за инцидентов с БПЛА в соседних регионах, отменен, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Во вторник днем ведомство проинформировало о введении режима беспилотной опасности в Пермском крае из-за инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах. "В Пермском крае снят режим "Беспилотной опасности", - говорится в сообщении.

2025

