Рейтинг@Mail.ru
Пентагон направил около 800 военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 12.08.2025 (обновлено: 15:53 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/pentagon-2034747341.html
Пентагон направил около 800 военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон
Пентагон направил около 800 военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон - РИА Новости, 12.08.2025
Пентагон направил около 800 военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон
Пентагон направил около 800 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:09:00+03:00
2025-08-12T15:53:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
колумбия
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021668340_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4820f04634100c32a58be3c2d36f22d.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пентагон направил около 800 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью, сообщается на сайте ведомства. "Около 800 солдат (Нацгвардии. — Прим. ред.) были сегодня задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам", — говорится в заявлении.В их обязанности входят административные и логистические функции, а также физическое присутствие для поддержки силовиков.Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что дополнительные силы Нацгвардии и других спецподразделений подготовили к отправке в качестве подкрепления.Как пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США, нацгвардейцы смогут временно задерживать людей в отдельных случаях, пока не прибудут федеральные агенты.Трамп наводит порядок в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп 7 августа впервые допустил возможность ввода войск Национальной гвардии в Вашингтон. Среди причин — рост уровня преступности и недавнее нападение на экс-сотрудника Департамента государственной эффективности (DOGE) Эдварда Користина.Глава Белого дома также распорядился усилить присутствие в городе федеральных силовиков. Накануне Трамп провел пресс-конференцию, где объявил о новых мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Так, он перевел местную полицию под прямой контроль федерального правительства и поручил направить в город Нацгвардию. Президент также пригрозил ввести туда войска при необходимости и заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
https://ria.ru/20250811/fbr-2034485499.html
https://ria.ru/20250810/ssha-2034470469.html
https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html
сша
вашингтон (штат)
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021668340_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0bd431f3cea2e035a24089b3ce77823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, фбр
В мире, США, Вашингтон (штат), Колумбия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, ФБР
Пентагон направил около 800 военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон

В Вашингтон направили до 800 военных Нацгвардии США для борьбы с преступностью

© AP Photo / Jae HongНациональная гвардия США
Национальная гвардия США - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Jae Hong
Национальная гвардия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пентагон направил около 800 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью, сообщается на сайте ведомства.
"Около 800 солдат (Нацгвардии. — Прим. ред.) были сегодня задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам", — говорится в заявлении.
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP
Вчера, 00:33
В их обязанности входят административные и логистические функции, а также физическое присутствие для поддержки силовиков.
Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что дополнительные силы Нацгвардии и других спецподразделений подготовили к отправке в качестве подкрепления.
Как пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США, нацгвардейцы смогут временно задерживать людей в отдельных случаях, пока не прибудут федеральные агенты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Трамп намерен организовать перемещение бездомных за пределы Вашингтона
10 августа, 20:56

Трамп наводит порядок в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп 7 августа впервые допустил возможность ввода войск Национальной гвардии в Вашингтон. Среди причин — рост уровня преступности и недавнее нападение на экс-сотрудника Департамента государственной эффективности (DOGE) Эдварда Користина.
Глава Белого дома также распорядился усилить присутствие в городе федеральных силовиков.

По данным газеты The Hill, эти меры коснулись более десятка ведомств, включая ФБР, Иммиграционную и таможенную полицию, Управление по борьбе с наркотиками, а также Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов.

Накануне Трамп провел пресс-конференцию, где объявил о новых мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Так, он перевел местную полицию под прямой контроль федерального правительства и поручил направить в город Нацгвардию. Президент также пригрозил ввести туда войска при необходимости и заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен
9 июня, 19:27
 
В миреСШАВашингтон (штат)КолумбияДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала