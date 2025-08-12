Пентагон направил около 800 военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон
В Вашингтон направили до 800 военных Нацгвардии США для борьбы с преступностью
Национальная гвардия США. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пентагон направил около 800 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью, сообщается на сайте ведомства.
"Около 800 солдат (Нацгвардии. — Прим. ред.) были сегодня задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам", — говорится в заявлении.
В их обязанности входят административные и логистические функции, а также физическое присутствие для поддержки силовиков.
Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что дополнительные силы Нацгвардии и других спецподразделений подготовили к отправке в качестве подкрепления.
Как пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США, нацгвардейцы смогут временно задерживать людей в отдельных случаях, пока не прибудут федеральные агенты.
Трамп наводит порядок в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп 7 августа впервые допустил возможность ввода войск Национальной гвардии в Вашингтон. Среди причин — рост уровня преступности и недавнее нападение на экс-сотрудника Департамента государственной эффективности (DOGE) Эдварда Користина.
Глава Белого дома также распорядился усилить присутствие в городе федеральных силовиков.
По данным газеты The Hill, эти меры коснулись более десятка ведомств, включая ФБР, Иммиграционную и таможенную полицию, Управление по борьбе с наркотиками, а также Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов.
Накануне Трамп провел пресс-конференцию, где объявил о новых мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Так, он перевел местную полицию под прямой контроль федерального правительства и поручил направить в город Нацгвардию. Президент также пригрозил ввести туда войска при необходимости и заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.