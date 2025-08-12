Пентагон направил около 800 военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон

https://ria.ru/20250812/pentagon-2034747341.html

Пентагон направил около 800 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T11:09:00+03:00

2025-08-12T11:09:00+03:00

2025-08-12T15:53:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

колумбия

дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021668340_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4820f04634100c32a58be3c2d36f22d.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пентагон направил около 800 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью, сообщается на сайте ведомства. "Около 800 солдат (Нацгвардии. — Прим. ред.) были сегодня задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам", — говорится в заявлении.В их обязанности входят административные и логистические функции, а также физическое присутствие для поддержки силовиков.Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что дополнительные силы Нацгвардии и других спецподразделений подготовили к отправке в качестве подкрепления.Как пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США, нацгвардейцы смогут временно задерживать людей в отдельных случаях, пока не прибудут федеральные агенты.Трамп наводит порядок в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп 7 августа впервые допустил возможность ввода войск Национальной гвардии в Вашингтон. Среди причин — рост уровня преступности и недавнее нападение на экс-сотрудника Департамента государственной эффективности (DOGE) Эдварда Користина.Глава Белого дома также распорядился усилить присутствие в городе федеральных силовиков. Накануне Трамп провел пресс-конференцию, где объявил о новых мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Так, он перевел местную полицию под прямой контроль федерального правительства и поручил направить в город Нацгвардию. Президент также пригрозил ввести туда войска при необходимости и заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

сша

вашингтон (штат)

колумбия

2025

Варвара Скокшина

