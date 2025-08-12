https://ria.ru/20250812/pentagon-2034702953.html
Шеф Пентагона не исключил возможность атак США по мексиканским картелям
Шеф Пентагона не исключил возможность атак США по мексиканским картелям - РИА Новости, 12.08.2025
Шеф Пентагона не исключил возможность атак США по мексиканским картелям
Шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью с Fox News не стал исключать возможность американских авиаударов, применения беспилотников или иной силы против картелей в... РИА Новости, 12.08.2025
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью с Fox News не стал исключать возможность американских авиаударов, применения беспилотников или иной силы против картелей в Мексике в рамках усилий властей США по борьбе с организованной преступностью.Министра обороны в ходе интервью спросили о возможности отправки американских войск в Мексику или применения силы, включая применение БПЛА и авиаудары."Я не могу ничего раскрывать. Однако я не предупреждаю заранее, что американские войска будут в Мексике. Это не то, о чем я говорю", — ответил Хегсет. Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп подписал секретную директиву о подготовке Пентагоном операций против наркокартелей в Латинской Америке. Документ, по данным издания, предусматривает применение военной силы за пределами США. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ категорически отвергла возможность военного вмешательства США. По ее словам, позиция Мехико была четко и неоднократно озвучена в телефонных переговорах с Вашингтоном.
Шеф Пентагона не исключил возможность атак США по мексиканским картелям
