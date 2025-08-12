Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона не исключил возможность атак США по мексиканским картелям - РИА Новости, 12.08.2025
04:12 12.08.2025 (обновлено: 07:10 12.08.2025)
Шеф Пентагона не исключил возможность атак США по мексиканским картелям
в мире
мексика
латинская америка
сша
пит хегсет
дональд трамп
клаудия шейнбаум
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью с Fox News не стал исключать возможность американских авиаударов, применения беспилотников или иной силы против картелей в Мексике в рамках усилий властей США по борьбе с организованной преступностью.Министра обороны в ходе интервью спросили о возможности отправки американских войск в Мексику или применения силы, включая применение БПЛА и авиаудары."Я не могу ничего раскрывать. Однако я не предупреждаю заранее, что американские войска будут в Мексике. Это не то, о чем я говорю", — ответил Хегсет. Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп подписал секретную директиву о подготовке Пентагоном операций против наркокартелей в Латинской Америке. Документ, по данным издания, предусматривает применение военной силы за пределами США. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ категорически отвергла возможность военного вмешательства США. По ее словам, позиция Мехико была четко и неоднократно озвучена в телефонных переговорах с Вашингтоном.
в мире, мексика, латинская америка, сша, пит хегсет, дональд трамп, клаудия шейнбаум, министерство обороны сша
В мире, Мексика, Латинская Америка, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, Министерство обороны США
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью с Fox News не стал исключать возможность американских авиаударов, применения беспилотников или иной силы против картелей в Мексике в рамках усилий властей США по борьбе с организованной преступностью.
Министра обороны в ходе интервью спросили о возможности отправки американских войск в Мексику или применения силы, включая применение БПЛА и авиаудары.
"Я не могу ничего раскрывать. Однако я не предупреждаю заранее, что американские войска будут в Мексике. Это не то, о чем я говорю", — ответил Хегсет.
Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп подписал секретную директиву о подготовке Пентагоном операций против наркокартелей в Латинской Америке. Документ, по данным издания, предусматривает применение военной силы за пределами США.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ категорически отвергла возможность военного вмешательства США. По ее словам, позиция Мехико была четко и неоднократно озвучена в телефонных переговорах с Вашингтоном.
В миреМексикаЛатинская АмерикаСШАПит ХегсетДональд ТрампКлаудия ШейнбаумМинистерство обороны США
 
 
