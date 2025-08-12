https://ria.ru/20250812/pentagon-2034702953.html

Шеф Пентагона не исключил возможность атак США по мексиканским картелям

Шеф Пентагона не исключил возможность атак США по мексиканским картелям - РИА Новости, 12.08.2025

Шеф Пентагона не исключил возможность атак США по мексиканским картелям

Шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью с Fox News не стал исключать возможность американских авиаударов, применения беспилотников или иной силы против картелей в... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T04:12:00+03:00

2025-08-12T04:12:00+03:00

2025-08-12T07:10:00+03:00

в мире

мексика

латинская америка

сша

пит хегсет

дональд трамп

клаудия шейнбаум

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028305109_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d738faefc5d9641446ccf5e736c2a4c7.jpg

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью с Fox News не стал исключать возможность американских авиаударов, применения беспилотников или иной силы против картелей в Мексике в рамках усилий властей США по борьбе с организованной преступностью.Министра обороны в ходе интервью спросили о возможности отправки американских войск в Мексику или применения силы, включая применение БПЛА и авиаудары."Я не могу ничего раскрывать. Однако я не предупреждаю заранее, что американские войска будут в Мексике. Это не то, о чем я говорю", — ответил Хегсет. Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп подписал секретную директиву о подготовке Пентагоном операций против наркокартелей в Латинской Америке. Документ, по данным издания, предусматривает применение военной силы за пределами США. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ категорически отвергла возможность военного вмешательства США. По ее словам, позиция Мехико была четко и неоднократно озвучена в телефонных переговорах с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250812/ssha-2034700798.html

мексика

латинская америка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мексика, латинская америка, сша, пит хегсет, дональд трамп, клаудия шейнбаум, министерство обороны сша