Китай и США договорились продлить тарифную паузу - РИА Новости, 12.08.2025
04:32 12.08.2025
Китай и США договорились продлить тарифную паузу
Китай и США по итогам прошедших переговоров в Стокгольме договорились продлить действие тарифной паузы, истекающей 12 августа, еще на 90 дней, следует из текста
ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Китай и США по итогам прошедших переговоров в Стокгольме договорились продлить действие тарифной паузы, истекающей 12 августа, еще на 90 дней, следует из текста совместного заявления сторон. Во вторник министерство коммерции КНР опубликовало текст "Совместного заявления Китая и США по итогам Стокгольмских торгово-экономических переговоров". Согласно документу, стороны договорились совместно "вновь отложить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней", начиная с 12 августа. При этом стороны, как и прежде, сохранят 10-процентную ставку на товары друг друга. В заявлении также отмечается, что китайская сторона продолжит принимать необходимые меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер против США. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В конце июля Китай и США провели переговоры по торгово-экономическим вопросам в Стокгольме. Переговоры в шведской столице стали третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.
ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Китай и США по итогам прошедших переговоров в Стокгольме договорились продлить действие тарифной паузы, истекающей 12 августа, еще на 90 дней, следует из текста совместного заявления сторон.
Во вторник министерство коммерции КНР опубликовало текст "Совместного заявления Китая и США по итогам Стокгольмских торгово-экономических переговоров".
Согласно документу, стороны договорились совместно "вновь отложить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней", начиная с 12 августа. При этом стороны, как и прежде, сохранят 10-процентную ставку на товары друг друга.
В заявлении также отмечается, что китайская сторона продолжит принимать необходимые меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер против США.
Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
В конце июля Китай и США провели переговоры по торгово-экономическим вопросам в Стокгольме. Переговоры в шведской столице стали третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.
