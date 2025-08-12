https://ria.ru/20250812/pauza-2034704212.html

Китай и США договорились продлить тарифную паузу

Китай и США договорились продлить тарифную паузу - РИА Новости, 12.08.2025

Китай и США договорились продлить тарифную паузу

Китай и США по итогам прошедших переговоров в Стокгольме договорились продлить действие тарифной паузы, истекающей 12 августа, еще на 90 дней, следует из текста РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T04:32:00+03:00

2025-08-12T04:32:00+03:00

2025-08-12T04:32:00+03:00

в мире

китай

сша

стокгольм (город)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Китай и США по итогам прошедших переговоров в Стокгольме договорились продлить действие тарифной паузы, истекающей 12 августа, еще на 90 дней, следует из текста совместного заявления сторон. Во вторник министерство коммерции КНР опубликовало текст "Совместного заявления Китая и США по итогам Стокгольмских торгово-экономических переговоров". Согласно документу, стороны договорились совместно "вновь отложить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней", начиная с 12 августа. При этом стороны, как и прежде, сохранят 10-процентную ставку на товары друг друга. В заявлении также отмечается, что китайская сторона продолжит принимать необходимые меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер против США. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В конце июля Китай и США провели переговоры по торгово-экономическим вопросам в Стокгольме. Переговоры в шведской столице стали третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.

https://ria.ru/20250811/nvidia-2034488650.html

https://ria.ru/20250807/kitaj-2033839701.html

китай

сша

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, стокгольм (город), дональд трамп