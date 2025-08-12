https://ria.ru/20250812/park-2034760867.html

Парк развлечений в Уфе выплатит 550 тысяч рублей семьям отравившихся детей

Парк развлечений в Уфе выплатит 550 тысяч рублей семьям отравившихся детей - РИА Новости, 12.08.2025

Парк развлечений в Уфе выплатит 550 тысяч рублей семьям отравившихся детей

12.08.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Парк развлечений "Джанго парк" в Уфе выплатит 550 тысяч рублей семьям детей, отравившихся на праздновании дня рождения, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии. Согласно материалам дела, в октябре 2023 года в парке развлечений "Джанго парк" проводилось празднование дня рождения, на которое были приглашены дети. После его посещения у детей были зафиксированы симптомы, указывающие на наличие кишечной инфекции. Эпидемиологическое расследование выявило нарушения санитарных норм, способствовавших возникновению и распространению инфекционного заболевания. "В Роспотребнадзор поступило обращение от граждан с просьбой о защите их прав в судебном порядке, включая взыскание компенсации морального вреда, средств за некачественно оказанную услугу, убытков в виде приобретения лекарств и штрафа, возникшего вследствие оказания услуг ненадлежащего качества. Суд исковые требования удовлетворил частично. С ответчика в пользу пострадавших несовершеннолетних взысканы убытки, компенсация морального вреда и штраф на общую сумму более 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

уфа

2025

