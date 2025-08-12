Рейтинг@Mail.ru
12:03 12.08.2025
Парк развлечений в Уфе выплатит 550 тысяч рублей семьям отравившихся детей
происшествия
уфа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Парк развлечений "Джанго парк" в Уфе выплатит 550 тысяч рублей семьям детей, отравившихся на праздновании дня рождения, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии. Согласно материалам дела, в октябре 2023 года в парке развлечений "Джанго парк" проводилось празднование дня рождения, на которое были приглашены дети. После его посещения у детей были зафиксированы симптомы, указывающие на наличие кишечной инфекции. Эпидемиологическое расследование выявило нарушения санитарных норм, способствовавших возникновению и распространению инфекционного заболевания. "В Роспотребнадзор поступило обращение от граждан с просьбой о защите их прав в судебном порядке, включая взыскание компенсации морального вреда, средств за некачественно оказанную услугу, убытков в виде приобретения лекарств и штрафа, возникшего вследствие оказания услуг ненадлежащего качества. Суд исковые требования удовлетворил частично. С ответчика в пользу пострадавших несовершеннолетних взысканы убытки, компенсация морального вреда и штраф на общую сумму более 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Парк развлечений "Джанго парк" в Уфе выплатит 550 тысяч рублей семьям детей, отравившихся на праздновании дня рождения, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Согласно материалам дела, в октябре 2023 года в парке развлечений "Джанго парк" проводилось празднование дня рождения, на которое были приглашены дети. После его посещения у детей были зафиксированы симптомы, указывающие на наличие кишечной инфекции. Эпидемиологическое расследование выявило нарушения санитарных норм, способствовавших возникновению и распространению инфекционного заболевания.
Роспотребнадзор поступило обращение от граждан с просьбой о защите их прав в судебном порядке, включая взыскание компенсации морального вреда, средств за некачественно оказанную услугу, убытков в виде приобретения лекарств и штрафа, возникшего вследствие оказания услуг ненадлежащего качества. Суд исковые требования удовлетворил частично. С ответчика в пользу пострадавших несовершеннолетних взысканы убытки, компенсация морального вреда и штраф на общую сумму более 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
ПроисшествияУфаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
