ВС России уничтожили отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении

Подразделения "Южной" группировки войск после уничтожения узла связи ВСУ поразили отделение пехоты при попытке эвакуации, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск после уничтожения узла связи ВСУ поразили отделение пехоты при попытке эвакуации, сообщили в Минобороны России. Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении узла связи ВСУ операторами БПЛА "Южной" группировки войск с применением FPV-дронов на константиновском направлении. "При дальнейшем наблюдении за прилегающим районом была вскрыта попытка эвакуации уцелевшего личного состава ВСУ с использованием наземного роботизированного транспортного комплекса (НРТК). Координаты были переданы расчету БМ-21 "Град" и по группе нанесено огневое поражение. Потери личного состава ВСУ составили до отделения пехоты", — говорится в сообщении.

2025

