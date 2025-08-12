Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 12.08.2025
ВС России уничтожили отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении
Подразделения "Южной" группировки войск после уничтожения узла связи ВСУ поразили отделение пехоты при попытке эвакуации, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.08.2025
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск после уничтожения узла связи ВСУ поразили отделение пехоты при попытке эвакуации, сообщили в Минобороны России. Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении узла связи ВСУ операторами БПЛА "Южной" группировки войск с применением FPV-дронов на константиновском направлении. "При дальнейшем наблюдении за прилегающим районом была вскрыта попытка эвакуации уцелевшего личного состава ВСУ с использованием наземного роботизированного транспортного комплекса (НРТК). Координаты были переданы расчету БМ-21 "Град" и по группе нанесено огневое поражение. Потери личного состава ВСУ составили до отделения пехоты", — говорится в сообщении.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск запад
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск запад - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск запад. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск после уничтожения узла связи ВСУ поразили отделение пехоты при попытке эвакуации, сообщили в Минобороны России.
Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении узла связи ВСУ операторами БПЛА "Южной" группировки войск с применением FPV-дронов на константиновском направлении.
"При дальнейшем наблюдении за прилегающим районом была вскрыта попытка эвакуации уцелевшего личного состава ВСУ с использованием наземного роботизированного транспортного комплекса (НРТК). Координаты были переданы расчету БМ-21 "Град" и по группе нанесено огневое поражение. Потери личного состава ВСУ составили до отделения пехоты", — говорится в сообщении.
