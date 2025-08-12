https://ria.ru/20250812/otdelenie-2034762944.html
ВС России уничтожили отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 12.08.2025
ВС России уничтожили отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении
Подразделения "Южной" группировки войск после уничтожения узла связи ВСУ поразили отделение пехоты при попытке эвакуации, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:10:00+03:00
2025-08-12T12:10:00+03:00
2025-08-12T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579892_0:133:2463:1518_1920x0_80_0_0_5fa2265f89650565022077e453bf1912.jpg
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск после уничтожения узла связи ВСУ поразили отделение пехоты при попытке эвакуации, сообщили в Минобороны России. Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении узла связи ВСУ операторами БПЛА "Южной" группировки войск с применением FPV-дронов на константиновском направлении. "При дальнейшем наблюдении за прилегающим районом была вскрыта попытка эвакуации уцелевшего личного состава ВСУ с использованием наземного роботизированного транспортного комплекса (НРТК). Координаты были переданы расчету БМ-21 "Град" и по группе нанесено огневое поражение. Потери личного состава ВСУ составили до отделения пехоты", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579892_263:0:2463:1650_1920x0_80_0_0_2816a40586a12dd308f494ed5f3d9826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении
"Южная" группировка уничтожила отделение пехоты ВСУ в ДНР при попытке эвакуации