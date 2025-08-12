Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 авг - РИА Новости. Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет. Пока украинцы разговаривают с нами так, как разговаривают они, неуважительно и так, как ни один нормальный человек не стал бы разговаривать, они тем временем от нас зависят", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Patriota, опубликованном в YouTube.
По словам венгерского премьера, в Киеве понимают, что Будапешт не заинтересован в подрыве безопасности Украины, потому что "разваливающаяся Украина на границе с Венгрией" представляла бы угрозу для общественной безопасности самой Венгрии, включая рост террористической опасности и ухудшение жизни венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
"Поэтому они так нагло себя с нами ведут, хотя в определенном смысле находятся в наших руках, потому что знают, что Венгрия, даже если она не поддерживает членство Украины в ЕС, не заинтересована в дестабилизации Украины, нам нужна стабильная, функционирующая Украина", - отметил Орбан.
При этом он подчеркнул, что в интересах Венгрии "никогда не находиться в одном союзе с Украиной" и не пускать ее ни в ЕС, ни в НАТО, поскольку между странами существует постоянный конфликт интересов, который будет решаться не в пользу Будапешта, кроме того, это привело бы к обнищанию Венгрии.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
Политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли ранее заявил РИА Новости, что Венгрия не сможет прекратить поставки энергии Украине из-за притеснения закарпатских венгров, но продолжит осуждать украинскую практику принудительной мобилизации на международных площадках.