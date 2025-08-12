https://ria.ru/20250812/orban-2034886149.html

Орбан заявил о победе России в конфликте на Украине

Орбан заявил о победе России в конфликте на Украине

БУДАПЕШТ, 12 авг - РИА Новости. Россия уже победила в конфликте, а Украина проиграла, и вопрос только в том, когда стоящий за Киевом Запад это признает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы так говорим, как будто у военной ситуации открытый финал, но это не так. Эту войну Украина проиграла. Россия эту войну выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого последует", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Patriota, опубликованном в YouTube.Венгерский премьер отметил, что Украина "не капитулирует сейчас, потому что европейцы - а американцы, как видно, все меньше - снабжают ее оружием и деньгами", иначе конфликт бы "давным-давно закончился". По его словам, европейские лидеры еще до вступления в должность президента США Дональда Трампа должны были начать переговоры с Россией, и тогда они "держали будущее Европы в своих руках", а сейчас решение о будущем Европы будут принимать лидеры России и США. Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте. Ранее Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, в котором члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

