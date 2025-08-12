https://ria.ru/20250812/orban-2034801224.html

"Жалкие": Орбан резко отреагировал на заявление лидеров ЕС по Украине

БУДАПЕШТ, 12 авг — РИА Новости. Страны ЕС показали, насколько они жалкие и слабые в стремлении ставить условия России и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в Facebook*."Если есть европейский вопрос, который вы должны решить, <...> а вы не способны это сделать, но два сильных человека, американский президент или российский президент, садятся за стол переговоров, и ты на них со стороны кричишь, то ты жалок и слаб. <...> Худшее, что может случиться с Европой, это то, что она покажется жалкой и слабой или окажется таковой", — написал он.Орбан призвал ЕС занять более мужественную позицию и прийти в себя."Европа сильна, это конфликт у нас на заднем дворе, нам нужно играть там инициирующую роль, Венгрия уже неоднократно предлагала это. Нам нужен саммит Россия — Евросоюз", — подчеркнул политик. По его словам, Будапешт не поддержал заявление ЕС еще и потому, что там содержится намерение как можно быстрее интегрировать Украину в сообщество. Это противоречит результатам проведенного в Венгрии опроса, где 95 процентов респондентов выступили против приема Киева в союз.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

