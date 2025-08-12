"Жалкие": Орбан резко отреагировал на заявление лидеров ЕС по Украине
Орбан: лидеры ЕС показали слабость в стремлении ставить условия России и США
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 авг — РИА Новости. Страны ЕС показали, насколько они жалкие и слабые в стремлении ставить условия России и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в Facebook*.
"Если есть европейский вопрос, который вы должны решить, <...> а вы не способны это сделать, но два сильных человека, американский президент или российский президент, садятся за стол переговоров, и ты на них со стороны кричишь, то ты жалок и слаб. <...> Худшее, что может случиться с Европой, это то, что она покажется жалкой и слабой или окажется таковой", — написал он.
Так венгерский премьер прокомментировал заявление лидеров Евросоюза по Украине, в котором они обязались продолжать оказывать военную и дипломатическую помощь Киеву, а также вводить санкции против России. Будапешт не поддержал этот документ.
Орбан призвал ЕС занять более мужественную позицию и прийти в себя.
"Европа сильна, это конфликт у нас на заднем дворе, нам нужно играть там инициирующую роль, Венгрия уже неоднократно предлагала это. Нам нужен саммит Россия — Евросоюз", — подчеркнул политик.
По его словам, Будапешт не поддержал заявление ЕС еще и потому, что там содержится намерение как можно быстрее интегрировать Украину в сообщество. Это противоречит результатам проведенного в Венгрии опроса, где 95 процентов респондентов выступили против приема Киева в союз.
Саммит России и США
В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.